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ВСУ атакуют Севастополь – работает авиация
ВСУ атакуют Севастополь – работает авиация - РИА Новости Крым, 21.06.2026
ВСУ атакуют Севастополь – работает авиация
ВСУ снова атакуют Севастополь – город-герой отражает удар киевских боевиков. Ранее в воскресенье в Севастополе была объявлена воздушная тревога. РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T09:00
2026-06-21T09:00
2026-06-21T09:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. ВСУ снова атакуют Севастополь – город-герой отражает удар киевских боевиков. Ранее в воскресенье в Севастополе была объявлена воздушная тревога.И подчеркнул, что, по предварительной информации, никто из людей не пострадал. Губернатор призвал покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах, а также обратился с просьбой сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ВСУ атакуют Севастополь – работает авиация
ВСУ атакуют Севастополь – работает авиация
09:00 21.06.2026 (обновлено: 09:22 21.06.2026)