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ВСУ атакуют Севастополь – работает авиация - РИА Новости Крым, 21.06.2026
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ВСУ атакуют Севастополь – работает авиация
ВСУ атакуют Севастополь – работает авиация - РИА Новости Крым, 21.06.2026
ВСУ атакуют Севастополь – работает авиация
ВСУ снова атакуют Севастополь – город-герой отражает удар киевских боевиков. Ранее в воскресенье в Севастополе была объявлена воздушная тревога. РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T09:00
2026-06-21T09:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. ВСУ снова атакуют Севастополь – город-герой отражает удар киевских боевиков. Ранее в воскресенье в Севастополе была объявлена воздушная тревога.И подчеркнул, что, по предварительной информации, никто из людей не пострадал. Губернатор призвал покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах, а также обратился с просьбой сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, срочные новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу
ВСУ атакуют Севастополь – работает авиация

ВСУ атакуют Севастополь – работает авиация

09:00 21.06.2026 (обновлено: 09:22 21.06.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид на Севастополь
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. ВСУ снова атакуют Севастополь – город-герой отражает удар киевских боевиков. Ранее в воскресенье в Севастополе была объявлена воздушная тревога.

"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает авиация, ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 5 БПЛА в районе Северной стороны и мыса Фиолент", – написал глава региона Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.

И подчеркнул, что, по предварительной информации, никто из людей не пострадал. Губернатор призвал покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах, а также обратился с просьбой сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
08:43
При атаке ВСУ на Керченский полуостров четыре человека погибли и 28 ранены
Михаил РазвожаевСевастопольНовости СевастополяСрочные новости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
09:43Отбой воздушной тревоги в Севастополе
09:34Поезда в Крым: что происходит с движением из-за закрытия Крымского моста
09:29Паромные перевозки через Керченскую переправу остановлены
09:24Жара и сушь на западе Крыма грозит пожарами
09:00ВСУ атакуют Севастополь – работает авиация
08:43При атаке ВСУ на Керченский полуостров четыре человека погибли и 28 ранены
08:37ВСУ ударили по парому на Керченской переправе и нефтяному терминалу
08:31Воздушную тревогу объявили в Севастополе
08:02В Севастополе задерживаются поставки топлива
07:36239 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще восемь регионов России
07:07Все округа Херсонской области и часть Запорожской полностью или частично обесточены
07:00Ночная атака ВСУ Крым и Севастополь – что известно
00:54Крымский мост сейчас - обстановка во время атаки дронов ВСУ
00:29Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
00:01Жара близко: погода в Крыму на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 21 июня
23:48В Севастополе включили сирены – объявлена воздушная тревога
23:27Кучма, Ющенко и Порошенко* отказались от ордена Польши
22:45Новая атака ВСУ на Крым началась - беспилотная опасность, работает ПВО
22:43Расписание поездов "Таврия" в Крым и из Крыма - изменение маршрута
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