https://crimea.ria.ru/20260621/vse-okruga-khersonskoy-oblasti-i-chast-zaporozhskoy-polnostyu-ili-chastichno-obestocheny-1157032628.html

Все округа Херсонской области и часть Запорожской полностью или частично обесточены

Все округа Херсонской области и часть Запорожской полностью или частично обесточены - РИА Новости Крым, 21.06.2026

Все округа Херсонской области и часть Запорожской полностью или частично обесточены

Все округа в Херсонской области полностью или частично обесточены, Также отключения электроэнергии затронули Запорожскую область, сообщают главы регионов. РИА Новости Крым, 21.06.2026

2026-06-21T07:07

2026-06-21T07:07

2026-06-21T07:43

новости

запорожская область

херсонская область

владимир сальдо

евгений балицкий

электроэнергия

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Все округа в Херсонской области полностью или частично обесточены, Также отключения электроэнергии затронули Запорожскую область, сообщают главы регионов.Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество, проинформировал глава региона.Также отключена электроэнергия в части Запорожской области.Работы по восстановлению начнутся сразу после стабилизации обстановки, проинформировал глава региона. И обратился с просьбой к жителям сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки, не снимать работу систем противовоздушной обороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

херсонская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, запорожская область, херсонская область, владимир сальдо, евгений балицкий, электроэнергия, отключение электроэнергии