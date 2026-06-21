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Все округа Херсонской области и часть Запорожской полностью или частично обесточены
Все округа Херсонской области и часть Запорожской полностью или частично обесточены - РИА Новости Крым, 21.06.2026
Все округа Херсонской области и часть Запорожской полностью или частично обесточены
Все округа в Херсонской области полностью или частично обесточены, Также отключения электроэнергии затронули Запорожскую область, сообщают главы регионов. РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T07:07
2026-06-21T07:07
2026-06-21T07:43
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запорожская область
херсонская область
владимир сальдо
евгений балицкий
электроэнергия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Все округа в Херсонской области полностью или частично обесточены, Также отключения электроэнергии затронули Запорожскую область, сообщают главы регионов.Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество, проинформировал глава региона.Также отключена электроэнергия в части Запорожской области.Работы по восстановлению начнутся сразу после стабилизации обстановки, проинформировал глава региона. И обратился с просьбой к жителям сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки, не снимать работу систем противовоздушной обороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, запорожская область, херсонская область, владимир сальдо, евгений балицкий, электроэнергия, отключение электроэнергии
Все округа Херсонской области и часть Запорожской полностью или частично обесточены
Полностью или частично обесточены все округа Херсонской и часть Запорожской областей
07:07 21.06.2026 (обновлено: 07:43 21.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Все округа в Херсонской области полностью или частично обесточены, Также отключения электроэнергии затронули Запорожскую область, сообщают главы регионов.
"Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены", – написал губернатор Владимир Сальдо в своем канале в МАКС.
Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество, проинформировал глава региона.
Также отключена электроэнергия в части Запорожской области.
"В части районов Запорожской области кратковременное отключение электроснабжения", – написал губернатор Евгений Балицкий в своем канале в МАКС.
Работы по восстановлению начнутся сразу после стабилизации обстановки, проинформировал глава региона. И обратился с просьбой к жителям сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки, не снимать работу систем противовоздушной обороны.
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