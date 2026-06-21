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ВС РФ ударили по топливно-энергетической инфраструктуре Украины
ВС РФ ударили по топливно-энергетической инфраструктуре Украины - РИА Новости Крым, 21.06.2026
ВС РФ ударили по топливно-энергетической инфраструктуре Украины
Вооруженные силы России нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T13:05
2026-06-21T13:05
2026-06-21T13:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 483 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, также проинформировали в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, украина, удары по украине, всу (вооруженные силы украины)
ВС РФ ударили по топливно-энергетической инфраструктуре Украины
Российские войска ударили по топливно-энергетической инфраструктуре Украины
13:05 21.06.2026 (обновлено: 13:10 21.06.2026)