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ВС РФ ударили по топливно-энергетической инфраструктуре Украины - РИА Новости Крым, 21.06.2026
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ВС РФ ударили по топливно-энергетической инфраструктуре Украины
ВС РФ ударили по топливно-энергетической инфраструктуре Украины - РИА Новости Крым, 21.06.2026
ВС РФ ударили по топливно-энергетической инфраструктуре Украины
Вооруженные силы России нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T13:05
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новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 483 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, также проинформировали в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, украина, удары по украине, всу (вооруженные силы украины)
ВС РФ ударили по топливно-энергетической инфраструктуре Украины

Российские войска ударили по топливно-энергетической инфраструктуре Украины

13:05 21.06.2026 (обновлено: 13:10 21.06.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВС РФ
ВС РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, логистическим центрам, мастерской по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах", – говорится в сообщении.
Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 483 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, также проинформировали в МО РФ.
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