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Воздушную тревогу объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.06.2026
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Воздушную тревогу объявили в Севастополе
Воздушную тревогу объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.06.2026
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
В Севастополе звучат сирены – объявлена воздушная тревога. Жителей города и приезжих призвали срочно пройти в укрытия. РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T08:31
2026-06-21T08:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе звучат сирены – объявлена воздушная тревога. Жителей города и приезжих призвали срочно пройти в укрытия.С этой недели общественный транспорт не останавливается во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято на аппаратном совещании в правительстве города.При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Воздушную тревогу объявили в Севастополе

Воздушную тревогу объявили в Севастополе

08:31 21.06.2026 (обновлено: 08:33 21.06.2026)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога в Севастополе
Воздушная тревога в Севастополе - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе звучат сирены – объявлена воздушная тревога. Жителей города и приезжих призвали срочно пройти в укрытия.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал губернатор Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
С этой недели общественный транспорт не останавливается во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято на аппаратном совещании в правительстве города.
При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.
Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.
Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
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Заголовок открываемого материала
09:43Отбой воздушной тревоги в Севастополе
09:34Поезда в Крым: что происходит с движением из-за закрытия Крымского моста
09:29Паромные перевозки через Керченскую переправу остановлены
09:24Жара и сушь на западе Крыма грозит пожарами
09:00ВСУ атакуют Севастополь – работает авиация
08:43При атаке ВСУ на Керченский полуостров четыре человека погибли и 28 ранены
08:37ВСУ ударили по парому на Керченской переправе и нефтяному терминалу
08:31Воздушную тревогу объявили в Севастополе
08:02В Севастополе задерживаются поставки топлива
07:36239 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще восемь регионов России
07:07Все округа Херсонской области и часть Запорожской полностью или частично обесточены
07:00Ночная атака ВСУ Крым и Севастополь – что известно
00:54Крымский мост сейчас - обстановка во время атаки дронов ВСУ
00:29Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
00:01Жара близко: погода в Крыму на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 21 июня
23:48В Севастополе включили сирены – объявлена воздушная тревога
23:27Кучма, Ющенко и Порошенко* отказались от ордена Польши
22:45Новая атака ВСУ на Крым началась - беспилотная опасность, работает ПВО
22:43Расписание поездов "Таврия" в Крым и из Крыма - изменение маршрута
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