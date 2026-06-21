https://crimea.ria.ru/20260621/volodin-prizval-vse-uchastvovavshie-v-vov-strany-priznat-genotsid-narodov-sssr-1157047465.html

Володин призвал все участвовавшие в ВОВ страны признать геноцид народов СССР

Володин призвал все участвовавшие в ВОВ страны признать геноцид народов СССР - РИА Новости Крым, 21.06.2026

Володин призвал все участвовавшие в ВОВ страны признать геноцид народов СССР

Председатель Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин убежден, что все страны, которые участвовали в Великой... РИА Новости Крым, 21.06.2026

2026-06-21T19:40

2026-06-21T19:40

2026-06-21T19:40

мнения

история

память

великая отечественная война

вячеслав володин

союзное государство

геноцид

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Председатель Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин убежден, что все страны, которые участвовали в Великой Отечественной войне, должны принять законы, признающие геноцид советского народа.Об этом он заявил в ходе семидесятой сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России и Бресте.Ранее депутаты Парламентского собрания Союза Белоруссии и России признали геноцидом советского народа злодеяния немецко-фашистских захватчиков и их пособников в отношении населения Советского Союза, совершенные в годы Великой Отечественной войны.По словам Володина, все страны должны бороться за сохранение памяти и увековечивать героев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 60 стран присоединятся к акции "Свеча памяти"В Крыму призвали весь мир выступить против реабилитации фашизмаПутин призвал жестко пресекать попытки героизации нацистов

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, история, память, великая отечественная война, вячеслав володин, союзное государство, геноцид