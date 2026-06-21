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Володин призвал все участвовавшие в ВОВ страны признать геноцид народов СССР - РИА Новости Крым, 21.06.2026
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Володин призвал все участвовавшие в ВОВ страны признать геноцид народов СССР
Володин призвал все участвовавшие в ВОВ страны признать геноцид народов СССР - РИА Новости Крым, 21.06.2026
Володин призвал все участвовавшие в ВОВ страны признать геноцид народов СССР
Председатель Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин убежден, что все страны, которые участвовали в Великой... РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T19:40
2026-06-21T19:40
мнения
история
память
великая отечественная война
вячеслав володин
союзное государство
геноцид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Председатель Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин убежден, что все страны, которые участвовали в Великой Отечественной войне, должны принять законы, признающие геноцид советского народа.Об этом он заявил в ходе семидесятой сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России и Бресте.Ранее депутаты Парламентского собрания Союза Белоруссии и России признали геноцидом советского народа злодеяния немецко-фашистских захватчиков и их пособников в отношении населения Советского Союза, совершенные в годы Великой Отечественной войны.По словам Володина, все страны должны бороться за сохранение памяти и увековечивать героев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 60 стран присоединятся к акции "Свеча памяти"В Крыму призвали весь мир выступить против реабилитации фашизмаПутин призвал жестко пресекать попытки героизации нацистов
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мнения, история, память, великая отечественная война, вячеслав володин, союзное государство, геноцид
Володин призвал все участвовавшие в ВОВ страны признать геноцид народов СССР

Володин назвал одну из задач России признание геноцида народов СССР за рубежом

19:40 21.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Халдей / Перейти в фотобанкВеликая Отечественная война
Великая Отечественная война - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости . Евгений Халдей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Председатель Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин убежден, что все страны, которые участвовали в Великой Отечественной войне, должны принять законы, признающие геноцид советского народа.
Об этом он заявил в ходе семидесятой сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России и Бресте.
"Наша с вами задача – чтобы такие законы были приняты во всех странах. В войне участвовал многонациональный народ. Но, как мы с вами видим, не все государства сегодня суверенные, защищают свою память. Отберут память. А завтра отберут суверенитет", – цитирует Володина РИА Новости.
Ранее депутаты Парламентского собрания Союза Белоруссии и России признали геноцидом советского народа злодеяния немецко-фашистских захватчиков и их пособников в отношении населения Советского Союза, совершенные в годы Великой Отечественной войны.
По словам Володина, все страны должны бороться за сохранение памяти и увековечивать героев.
"Только в этом случае есть у страны будущее. Иначе можно страну потерять. Поэтому мы не случайно принимаем заявление, обращаемся к другим парламентам. Нам это важно еще и потому, что неонацизм поднимает голову", – добавил председатель Госдумы.
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МненияИсторияПамятьВеликая Отечественная войнаВячеслав ВолодинСоюзное государствоГеноцид
 
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