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Крым частично обесточен - РИА Новости Крым, 21.06.2026
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Крым частично обесточен
Крым частично обесточен - РИА Новости Крым, 21.06.2026
Крым частично обесточен
Утром в воскресенье, 21 июня, несколько районов Крыма частично остались без света. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T10:21
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срочные новости крыма
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электроэнергия
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии
атака всу на крым и севастополь 21 июня 2026 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Утром в воскресенье, 21 июня, несколько районов Крыма частично остались без света. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Ведутся аварийно-восстановительные работы. Об ориентировочном времени восстановления электроснабжения будет сообщено дополнительно, проинформировали на предприятии. И обратились с просьбой отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 годуНовую ГТЭС в Крыму построят за полтора годаТаврическая ТЭС станет самой мощной в Крыму
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Крым частично обесточен

Крым частично обесточен

10:21 21.06.2026 (обновлено: 11:10 21.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп
Восстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Утром в воскресенье, 21 июня, несколько районов Крыма частично остались без света. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".

"В связи с повреждениями в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей Северо-западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов", – сказано в сообщении.

Ведутся аварийно-восстановительные работы. Об ориентировочном времени восстановления электроснабжения будет сообщено дополнительно, проинформировали на предприятии. И обратились с просьбой отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.
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Срочные новости КрымаКрымЭлектросети КрымаЭлектроэнергияГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергииАтака ВСУ на Крым и Севастополь 21 июня 2026 года
 
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