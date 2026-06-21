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Крым частично обесточен
Крым частично обесточен - РИА Новости Крым, 21.06.2026
Крым частично обесточен
Утром в воскресенье, 21 июня, несколько районов Крыма частично остались без света. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T10:21
2026-06-21T10:21
2026-06-21T11:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Утром в воскресенье, 21 июня, несколько районов Крыма частично остались без света. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Ведутся аварийно-восстановительные работы. Об ориентировочном времени восстановления электроснабжения будет сообщено дополнительно, проинформировали на предприятии. И обратились с просьбой отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 годуНовую ГТЭС в Крыму построят за полтора годаТаврическая ТЭС станет самой мощной в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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