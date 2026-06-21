https://crimea.ria.ru/20260621/v-sevastopole-zaderzhivayutsya-postavki-topliva-1157033605.html

В Севастополе задерживаются поставки топлива

В Севастополе задерживаются поставки топлива - РИА Новости Крым, 21.06.2026

В Севастополе задерживаются поставки топлива

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал о задержках поставки топлива в город, в связи с чем в воскресенье, 21 июня, на АЗС Севастополя... РИА Новости Крым, 21.06.2026

2026-06-21T08:02

2026-06-21T08:02

2026-06-21T08:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал о задержках поставки топлива в город, в связи с чем в воскресенье, 21 июня, на АЗС Севастополя заправляют только транспорт оперативных службИ подчеркнул, что проинформирует о дальнейшей ситуации.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.В Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, топливо, бензин, транспорт, автомобиль