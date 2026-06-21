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В Севастополе задерживаются поставки топлива - РИА Новости Крым, 21.06.2026
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В Севастополе задерживаются поставки топлива
В Севастополе задерживаются поставки топлива - РИА Новости Крым, 21.06.2026
В Севастополе задерживаются поставки топлива
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал о задержках поставки топлива в город, в связи с чем в воскресенье, 21 июня, на АЗС Севастополя... РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T08:02
2026-06-21T08:12
новости севастополя
севастополь
михаил развожаев
топливо
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал о задержках поставки топлива в город, в связи с чем в воскресенье, 21 июня, на АЗС Севастополя заправляют только транспорт оперативных службИ подчеркнул, что проинформирует о дальнейшей ситуации.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.В Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, топливо, бензин, транспорт, автомобиль
В Севастополе задерживаются поставки топлива

Поставки топлива в Севастополь задерживаются – продажи по QR-кодам 21 июня не будет

08:02 21.06.2026 (обновлено: 08:12 21.06.2026)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРабота одной из автозаправочных станций
Работа одной из автозаправочных станций - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал о задержках поставки топлива в город, в связи с чем в воскресенье, 21 июня, на АЗС Севастополя заправляют только транспорт оперативных служб
"Важное сообщение для автомобилистов Севастополя. Поставки топлива в город задерживаются. В связи с этим мы вынуждены сегодня отменить отпуск топлива по QR-кодам на АЗС "ТЭС". На текущий момент заправка осуществляется исключительно для транспорта оперативных служб", – написал глава региона в своем канале в МАКС.
И подчеркнул, что проинформирует о дальнейшей ситуации.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
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Новости СевастополяСевастопольМихаил РазвожаевТопливоБензинТранспортАвтомобиль
 
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Заголовок открываемого материала
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09:34Поезда в Крым: что происходит с движением из-за закрытия Крымского моста
09:29Паромные перевозки через Керченскую переправу остановлены
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09:00ВСУ атакуют Севастополь – работает авиация
08:43При атаке ВСУ на Керченский полуостров четыре человека погибли и 28 ранены
08:37ВСУ ударили по парому на Керченской переправе и нефтяному терминалу
08:31Воздушную тревогу объявили в Севастополе
08:02В Севастополе задерживаются поставки топлива
07:36239 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще восемь регионов России
07:07Все округа Херсонской области и часть Запорожской полностью или частично обесточены
07:00Ночная атака ВСУ Крым и Севастополь – что известно
00:54Крымский мост сейчас - обстановка во время атаки дронов ВСУ
00:29Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
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