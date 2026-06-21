В Севастополе задерживаются поставки топлива
Поставки топлива в Севастополь задерживаются – продажи по QR-кодам 21 июня не будет
08:02 21.06.2026 (обновлено: 08:12 21.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал о задержках поставки топлива в город, в связи с чем в воскресенье, 21 июня, на АЗС Севастополя заправляют только транспорт оперативных служб
"Важное сообщение для автомобилистов Севастополя. Поставки топлива в город задерживаются. В связи с этим мы вынуждены сегодня отменить отпуск топлива по QR-кодам на АЗС "ТЭС". На текущий момент заправка осуществляется исключительно для транспорта оперативных служб", – написал глава региона в своем канале в МАКС.
И подчеркнул, что проинформирует о дальнейшей ситуации.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.