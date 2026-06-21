https://crimea.ria.ru/20260621/v-sevastopole-vyvozyat-na-poligon-obezvrezhennyy-bespilotnik-1157038232.html
В Севастополе вывозят на полигон обезвреженный беспилотник
В Севастополе вывозят на полигон обезвреженный беспилотник - РИА Новости Крым, 21.06.2026
В Севастополе вывозят на полигон обезвреженный беспилотник
В Севастополе вывозят на полигон обезвреженную боевую часть беспилотника, упавшего на дом в центре города. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T11:14
2026-06-21T11:14
2026-06-21T11:19
атака всу на крым и севастополь 21 июня 2026 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе вывозят на полигон обезвреженную боевую часть беспилотника, упавшего на дом в центре города. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.Взрывоопасный предмет транспортируют на полигон для уничтожения, проинформировал губернатор, люди возвращаются домой.Воздушной атаке Севастополь подвергся в ночь на воскресенье, очередная была объявлена утром, работала авиация, ПВО и мобильные огневые группы. Было сбито пять БПЛА в районе Северной стороны и мыса Фиолент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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атака всу на крым и севастополь 21 июня 2026 года, севастополь, новости севастополя, срочные новости крыма, михаил развожаев, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
В Севастополе вывозят на полигон обезвреженный беспилотник
В Севастополе вывозят на полигон обезвреженный беспилотник
11:14 21.06.2026 (обновлено: 11:19 21.06.2026)