https://crimea.ria.ru/20260621/v-sevastopole-vyvozyat-na-poligon-obezvrezhennyy-bespilotnik-1157038232.html

В Севастополе вывозят на полигон обезвреженный беспилотник

В Севастополе вывозят на полигон обезвреженный беспилотник - РИА Новости Крым, 21.06.2026

В Севастополе вывозят на полигон обезвреженный беспилотник

В Севастополе вывозят на полигон обезвреженную боевую часть беспилотника, упавшего на дом в центре города. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.06.2026

2026-06-21T11:14

2026-06-21T11:14

2026-06-21T11:19

атака всу на крым и севастополь 21 июня 2026 года

севастополь

новости севастополя

срочные новости крыма

михаил развожаев

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/11/1154413487_44:0:1134:613_1920x0_80_0_0_573d7f6159fa3d7065eeaee8e2b1a2ef.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе вывозят на полигон обезвреженную боевую часть беспилотника, упавшего на дом в центре города. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.Взрывоопасный предмет транспортируют на полигон для уничтожения, проинформировал губернатор, люди возвращаются домой.Воздушной атаке Севастополь подвергся в ночь на воскресенье, очередная была объявлена утром, работала авиация, ПВО и мобильные огневые группы. Было сбито пять БПЛА в районе Северной стороны и мыса Фиолент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260621/novosti-kryma-chto-proiskhodit-na-poluostrove-posle-nochnoy-ataki-vsu-1157036055.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака всу на крым и севастополь 21 июня 2026 года, севастополь, новости севастополя, срочные новости крыма, михаил развожаев, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)