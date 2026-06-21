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В Севастополе вводят ограничения в работе транспорта и общепита - РИА Новости Крым, 21.06.2026
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В Севастополе вводят ограничения в работе транспорта и общепита
В Севастополе вводят ограничения в работе транспорта и общепита - РИА Новости Крым, 21.06.2026
В Севастополе вводят ограничения в работе транспорта и общепита
В Севастополе вводят временные вынужденные ограничения на время работы транспорта и магазинов, отменяют все массовые уличные мероприятия. Об этом после... РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T20:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе вводят временные вынужденные ограничения на время работы транспорта и магазинов, отменяют все массовые уличные мероприятия. Об этом после заседания Оперативного штаба сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.При этом временно торговые центры, супермаркеты и гипермаркеты будут работать с 07:00 до 20:00. Мелкие магазины, киоски и аптеки устанавливают график по своему усмотрению, а кафе и точки общественного питания – с 08:00 до 20:00, также проинформировал губернатор.Также с 22 июня и до особого распоряжения отменяются все уличные мероприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе вводят ограничения в работе транспорта и общепита

В Севастополе вводят ограничения на работу транспорта и предприятий общепита

20:18 21.06.2026 (обновлено: 20:34 21.06.2026)
 
© Михаил Развожаев в МАКСВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе вводят временные вынужденные ограничения на время работы транспорта и магазинов, отменяют все массовые уличные мероприятия. Об этом после заседания Оперативного штаба сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"В целях экономии топливо в городе не будет продаваться 22 и 23 июня. Заправка будет производиться только для транспорта специальных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города. Общественный транспорт меняет время своей работы: с 05:30 до 21:00. Паромы курсировать не будут, только пассажирские катера", – написал глава региона в своем канале в МАКС.
При этом временно торговые центры, супермаркеты и гипермаркеты будут работать с 07:00 до 20:00. Мелкие магазины, киоски и аптеки устанавливают график по своему усмотрению, а кафе и точки общественного питания – с 08:00 до 20:00, также проинформировал губернатор.
"Уличное освещение включаться не будет. Из-за перегруза электрических сетей за пределами Севастополя возможны графики временного отключения потребления электроэнергии. Поэтому призываю всех уже сейчас по возможности снизить потребление, использовать меньше бытовых приборов одновременно",обратился к горожанам Развожаев.
Также с 22 июня и до особого распоряжения отменяются все уличные мероприятия.
"Прошу отнестись с пониманием к введенным ограничениям. Они необходимы для обеспечения безопасности и стабильности в текущих условиях. Вместе мы со всеми временными трудностями обязательно справимся", – подытожил губернатор.
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