https://crimea.ria.ru/20260621/v-sevastopole-vvodyat-ogranicheniya-v-rabote-transporta-i-obschepita-1157047874.html
В Севастополе вводят ограничения в работе транспорта и общепита
В Севастополе вводят ограничения в работе транспорта и общепита - РИА Новости Крым, 21.06.2026
В Севастополе вводят ограничения в работе транспорта и общепита
В Севастополе вводят временные вынужденные ограничения на время работы транспорта и магазинов, отменяют все массовые уличные мероприятия. Об этом после... РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T20:18
2026-06-21T20:18
2026-06-21T20:34
новости севастополя
срочные новости крыма
севастополь
крым
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
атака всу на крым и севастополь 21 июня 2026 года
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0e/1156834578_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_0924c55346880be1ac3c71f5bff75d69.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе вводят временные вынужденные ограничения на время работы транспорта и магазинов, отменяют все массовые уличные мероприятия. Об этом после заседания Оперативного штаба сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.При этом временно торговые центры, супермаркеты и гипермаркеты будут работать с 07:00 до 20:00. Мелкие магазины, киоски и аптеки устанавливают график по своему усмотрению, а кафе и точки общественного питания – с 08:00 до 20:00, также проинформировал губернатор.Также с 22 июня и до особого распоряжения отменяются все уличные мероприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0e/1156834578_108:0:1812:1278_1920x0_80_0_0_ac96fea9bba8113c9aebe05e5775e479.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости севастополя, срочные новости крыма, севастополь, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, атака всу на крым и севастополь 21 июня 2026 года
В Севастополе вводят ограничения в работе транспорта и общепита
В Севастополе вводят ограничения на работу транспорта и предприятий общепита
20:18 21.06.2026 (обновлено: 20:34 21.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе вводят временные вынужденные ограничения на время работы транспорта и магазинов, отменяют все массовые уличные мероприятия. Об этом после заседания Оперативного штаба сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"В целях экономии топливо в городе не будет продаваться 22 и 23 июня. Заправка будет производиться только для транспорта специальных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города. Общественный транспорт меняет время своей работы: с 05:30 до 21:00. Паромы курсировать не будут, только пассажирские катера", – написал глава региона в своем канале в МАКС.
При этом временно торговые центры, супермаркеты и гипермаркеты будут работать с 07:00 до 20:00. Мелкие магазины, киоски и аптеки устанавливают график по своему усмотрению, а кафе и точки общественного питания – с 08:00 до 20:00, также проинформировал губернатор.
"Уличное освещение включаться не будет. Из-за перегруза электрических сетей за пределами Севастополя возможны графики временного отключения потребления электроэнергии. Поэтому призываю всех уже сейчас по возможности снизить потребление, использовать меньше бытовых приборов одновременно", – обратился к горожанам Развожаев.
Также с 22 июня и до особого распоряжения отменяются все уличные мероприятия.
"Прошу отнестись с пониманием к введенным ограничениям. Они необходимы для обеспечения безопасности и стабильности в текущих условиях. Вместе мы со всеми временными трудностями обязательно справимся", – подытожил губернатор.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС
. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.