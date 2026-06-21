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В Севастополе вводят ограничения в работе транспорта и общепита

В Севастополе вводят ограничения в работе транспорта и общепита - РИА Новости Крым, 21.06.2026

В Севастополе вводят ограничения в работе транспорта и общепита

В Севастополе вводят временные вынужденные ограничения на время работы транспорта и магазинов, отменяют все массовые уличные мероприятия. Об этом после... РИА Новости Крым, 21.06.2026

2026-06-21T20:18

2026-06-21T20:18

2026-06-21T20:34

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атака всу на крым и севастополь 21 июня 2026 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе вводят временные вынужденные ограничения на время работы транспорта и магазинов, отменяют все массовые уличные мероприятия. Об этом после заседания Оперативного штаба сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.При этом временно торговые центры, супермаркеты и гипермаркеты будут работать с 07:00 до 20:00. Мелкие магазины, киоски и аптеки устанавливают график по своему усмотрению, а кафе и точки общественного питания – с 08:00 до 20:00, также проинформировал губернатор.Также с 22 июня и до особого распоряжения отменяются все уличные мероприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, срочные новости крыма, севастополь, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, атака всу на крым и севастополь 21 июня 2026 года