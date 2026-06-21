https://crimea.ria.ru/20260621/v-sevastopole-vveli-grafik-podachi-sveta-1157036419.html
В Севастополе ввели график подачи света
В Севастополе ввели график подачи света - РИА Новости Крым, 21.06.2026
В Севастополе ввели график подачи света
В Севастополе ввели график подачи света из-за перегруза на электросетях, сообщил глава региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T10:15
2026-06-21T10:15
2026-06-21T11:10
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отключение электроэнергии
атака всу на крым и севастополь 21 июня 2026 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе ввели график подачи света из-за перегруза на электросетях, сообщил глава региона Михаил Развожаев.Подробный график будет публиковаться в аккаунте "Севастопольэнерго", уточнил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Севастополе ввели график подачи света
В Севастополе ввели графики подачи света
10:15 21.06.2026 (обновлено: 11:10 21.06.2026)