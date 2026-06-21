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В Севастополе ввели график подачи света - РИА Новости Крым, 21.06.2026
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В Севастополе ввели график подачи света
В Севастополе ввели график подачи света - РИА Новости Крым, 21.06.2026
В Севастополе ввели график подачи света
В Севастополе ввели график подачи света из-за перегруза на электросетях, сообщил глава региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T10:15
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севастополь
новости севастополя
электроэнергия
михаил развожаев
севастопольэнерго
отключение электроэнергии
атака всу на крым и севастополь 21 июня 2026 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе ввели график подачи света из-за перегруза на электросетях, сообщил глава региона Михаил Развожаев.Подробный график будет публиковаться в аккаунте "Севастопольэнерго", уточнил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости севастополя, электроэнергия, михаил развожаев, севастопольэнерго, отключение электроэнергии, атака всу на крым и севастополь 21 июня 2026 года
В Севастополе ввели график подачи света

В Севастополе ввели графики подачи света

10:15 21.06.2026 (обновлено: 11:10 21.06.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭнергетические объекты
Энергетические объекты - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе ввели график подачи света из-за перегруза на электросетях, сообщил глава региона Михаил Развожаев.
"Для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Севастополя по команде диспетчера Филиала АО "СО ЕЭС" Черноморское РДУ в Севастополе введен график временного отключения потребления электроэнергии", – написал глава региона Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
Подробный график будет публиковаться в аккаунте "Севастопольэнерго", уточнил губернатор.
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Восстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
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Крым частично обесточен
 
СевастопольНовости СевастополяЭлектроэнергияМихаил РазвожаевСевастопольэнергоОтключение электроэнергииАтака ВСУ на Крым и Севастополь 21 июня 2026 года
 
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