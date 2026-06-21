https://crimea.ria.ru/20260621/v-sevastopole-vozdushnaya-trevoga-obyavlena-v-tretiy-raz-za-den-1157041730.html

В Севастополе воздушная тревога объявлена в пятый раз за сутки

В Севастополе воздушная тревога объявлена в пятый раз за сутки - РИА Новости Крым, 21.06.2026

В Севастополе воздушная тревога объявлена в пятый раз за сутки

В Севастополе в пятый раз за сутки объявлена воздушная тревога. Жителей города и приезжих призвали срочно пройти в укрытия. РИА Новости Крым, 21.06.2026

2026-06-21T16:40

2026-06-21T16:40

2026-06-21T16:52

воздушная тревога в севастополе

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в пятый раз за сутки объявлена воздушная тревога. Жителей города и приезжих призвали срочно пройти в укрытия.С этой недели общественный транспорт не останавливается во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято на аппаратном совещании в правительстве города.В воскресенье в городе уже объявляли воздушную тревогу. Силами ПВО и мобильными огневыми группами были сбиты всего 17 беспилотников в разных районах города. По предварительной информации губернатора, никто из людей не пострадал.При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воздушная тревога в севастополе, новости севастополя, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости сво, михаил развожаев