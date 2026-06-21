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В Севастополе воздушная тревога объявлена в пятый раз за сутки
В Севастополе воздушная тревога объявлена в пятый раз за сутки - РИА Новости Крым, 21.06.2026
В Севастополе воздушная тревога объявлена в пятый раз за сутки
В Севастополе в пятый раз за сутки объявлена воздушная тревога. Жителей города и приезжих призвали срочно пройти в укрытия. РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T16:40
2026-06-21T16:40
2026-06-21T16:52
воздушная тревога в севастополе
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атаки всу на крым
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в пятый раз за сутки объявлена воздушная тревога. Жителей города и приезжих призвали срочно пройти в укрытия.С этой недели общественный транспорт не останавливается во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято на аппаратном совещании в правительстве города.В воскресенье в городе уже объявляли воздушную тревогу. Силами ПВО и мобильными огневыми группами были сбиты всего 17 беспилотников в разных районах города. По предварительной информации губернатора, никто из людей не пострадал.При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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воздушная тревога в севастополе, новости севастополя, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости сво, михаил развожаев
В Севастополе воздушная тревога объявлена в пятый раз за сутки
В Севастополе в пятый раз за сутки объявлена воздушная тревога
16:40 21.06.2026 (обновлено: 16:52 21.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в пятый раз за сутки объявлена воздушная тревога. Жителей города и приезжих призвали срочно пройти в укрытия.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал губернатор Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
С этой недели общественный транспорт не останавливается во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято на аппаратном совещании в правительстве города.
В воскресенье в городе уже объявляли воздушную тревогу. Силами ПВО и мобильными огневыми группами были сбиты всего 17 беспилотников в разных районах города. По предварительной информации губернатора, никто из людей не пострадал.
При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.
Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.
Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала
о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
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