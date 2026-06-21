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В Севастополе полностью восстановили электроснабжение - РИА Новости Крым, 21.06.2026
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В Севастополе полностью восстановили электроснабжение
В Севастополе полностью восстановили электроснабжение - РИА Новости Крым, 21.06.2026
В Севастополе полностью восстановили электроснабжение
В Севастополе восстановили постоянную подачу электричества после произошедшего перегруза на сетях , сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 21.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе восстановили постоянную подачу электричества после произошедшего перегруза на сетях , сообщили в "Севастопольэнерго".А в Крыму из-за аварий на объектах энергетики вводят временные ограничения потребления электроэнергии, сообщает "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости севастополя, севастополь, севастопольэнерго, срочные новости крыма, крым, электроэнергия, атака всу на крым и севастополь 21 июня 2026 года
В Севастополе полностью восстановили электроснабжение

Электроснабжение в Севастополе полностью восстановлено

15:55 21.06.2026 (обновлено: 16:01 21.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанкЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе восстановили постоянную подачу электричества после произошедшего перегруза на сетях , сообщили в "Севастопольэнерго".
"Электроснабжение всех потребителей восстановлено в полном объеме", – сказано в сообщении предприятия в канале в МАКС.
А в Крыму из-за аварий на объектах энергетики вводят временные ограничения потребления электроэнергии, сообщает "Крымэнерго".
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Машины экстренных служб в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
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Новости Крыма: что происходит на полуострове после ночной атаки ВСУ
 
Новости СевастополяСевастопольСевастопольэнергоСрочные новости КрымаКрымЭлектроэнергияАтака ВСУ на Крым и Севастополь 21 июня 2026 года
 
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