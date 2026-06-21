https://crimea.ria.ru/20260621/v-sevastopole-polnostyu-vosstanovili-elektrosnabzhenie-1157044471.html
В Севастополе полностью восстановили электроснабжение
В Севастополе полностью восстановили электроснабжение - РИА Новости Крым, 21.06.2026
В Севастополе полностью восстановили электроснабжение
В Севастополе восстановили постоянную подачу электричества после произошедшего перегруза на сетях , сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T15:55
2026-06-21T15:55
2026-06-21T16:01
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атака всу на крым и севастополь 21 июня 2026 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе восстановили постоянную подачу электричества после произошедшего перегруза на сетях , сообщили в "Севастопольэнерго".А в Крыму из-за аварий на объектах энергетики вводят временные ограничения потребления электроэнергии, сообщает "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе полностью восстановили электроснабжение
Электроснабжение в Севастополе полностью восстановлено
15:55 21.06.2026 (обновлено: 16:01 21.06.2026)