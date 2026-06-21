https://crimea.ria.ru/20260621/v-sevastopole-polnostyu-vosstanovili-elektrosnabzhenie-1157044471.html

В Севастополе полностью восстановили электроснабжение

В Севастополе полностью восстановили электроснабжение - РИА Новости Крым, 21.06.2026

В Севастополе полностью восстановили электроснабжение

В Севастополе восстановили постоянную подачу электричества после произошедшего перегруза на сетях , сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 21.06.2026

2026-06-21T15:55

2026-06-21T15:55

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атака всу на крым и севастополь 21 июня 2026 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе восстановили постоянную подачу электричества после произошедшего перегруза на сетях , сообщили в "Севастопольэнерго".А в Крыму из-за аварий на объектах энергетики вводят временные ограничения потребления электроэнергии, сообщает "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260621/novosti-kryma-chto-proiskhodit-na-poluostrove-posle-nochnoy-ataki-vsu-1157036055.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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