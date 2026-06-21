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В Севастополе ликвидировали перегруз электрических сетей - РИА Новости Крым, 21.06.2026
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В Севастополе ликвидировали перегруз электрических сетей
В Севастополе ликвидировали перегруз электрических сетей - РИА Новости Крым, 21.06.2026
В Севастополе ликвидировали перегруз электрических сетей
В Севастополе возвращают постоянную подачу электричества после произошедшего перегруза на сетях за пределами города, сообщил глава региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе возвращают постоянную подачу электричества после произошедшего перегруза на сетях за пределами города, сообщил глава региона Михаил Развожаев.По состоянию на 11:30 в большинстве районов уже есть свет, подчеркнул губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе ликвидировали перегруз электрических сетей

Перегруз электрических сетей за пределами Севастополя ликвидировали

11:50 21.06.2026 (обновлено: 11:57 21.06.2026)
 
© Telegram Михаил РазвожаевРемонт электросете
Ремонт электросете
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе возвращают постоянную подачу электричества после произошедшего перегруза на сетях за пределами города, сообщил глава региона Михаил Развожаев.
"Перегруз электрических сетей за пределами Севастополя ликвидирован. Специалисты включают объекты генерации и дают мощность потребителям Севастополя", – написал глава региона Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
По состоянию на 11:30 в большинстве районов уже есть свет, подчеркнул губернатор.
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