https://crimea.ria.ru/20260621/v-krymu-vvodyat-grafiki-ogranicheniya-potrebleniya-elektroenergii-1157043347.html

В Крыму вводят графики ограничения потребления электроэнергии

В Крыму вводят графики ограничения потребления электроэнергии - РИА Новости Крым, 21.06.2026

В Крыму вводят графики ограничения потребления электроэнергии

В Крыму из-за аварий на объектах энергетики вводят временные ограничения потребления электроэнергии, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 21.06.2026

2026-06-21T14:55

2026-06-21T14:55

2026-06-21T15:05

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атака всу на крым и севастополь 21 июня 2026 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Крыму из-за аварий на объектах энергетики вводят временные ограничения потребления электроэнергии, сообщает "Крымэнерго".Информация о графиках ограничения режима потребления будет размещена на официальных страницах администраций и муниципалитетов, а также на официальном сайте предприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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