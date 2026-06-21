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В Крыму вводят графики ограничения потребления электроэнергии - РИА Новости Крым, 21.06.2026
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В Крыму вводят графики ограничения потребления электроэнергии
В Крыму вводят графики ограничения потребления электроэнергии - РИА Новости Крым, 21.06.2026
В Крыму вводят графики ограничения потребления электроэнергии
В Крыму из-за аварий на объектах энергетики вводят временные ограничения потребления электроэнергии, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T14:55
2026-06-21T15:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Крыму из-за аварий на объектах энергетики вводят временные ограничения потребления электроэнергии, сообщает "Крымэнерго".Информация о графиках ограничения режима потребления будет размещена на официальных страницах администраций и муниципалитетов, а также на официальном сайте предприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Крыму вводят графики ограничения потребления электроэнергии

В Крыму из-за аварий на энергообъектах вводят графики потребления электроэнергии

14:55 21.06.2026 (обновлено: 15:05 21.06.2026)
 
© Минэнерго РФЛЭП
ЛЭП
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Крыму из-за аварий на объектах энергетики вводят временные ограничения потребления электроэнергии, сообщает "Крымэнерго".
"Уважаемые потребители! В связи с авариями на объектах электросетевого хозяйства Республики Крым вводятся графики ограничения режима потребления электрической энергии по регионам полуострова", – сказано в сообщении.
Информация о графиках ограничения режима потребления будет размещена на официальных страницах администраций и муниципалитетов, а также на официальном сайте предприятия.
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Срочные новости КрымаКрымЭлектроэнергияЭлектросети КрымаГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергииАтака ВСУ на Крым и Севастополь 21 июня 2026 года
 
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