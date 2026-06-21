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В Крыму в два поселка подведут воду и канализацию на ряд объектов

В Крыму в два поселка подведут воду и канализацию на ряд объектов - РИА Новости Крым, 21.06.2026

В Крыму в два поселка подведут воду и канализацию на ряд объектов

Ремонт и обустройство новых объектов водообеспечения и водоотведения будут произведены до конца текущего года в поселках Форос и Красногвардейское. Это стало... РИА Новости Крым, 21.06.2026

2026-06-21T17:08

2026-06-21T17:08

2026-06-21T17:08

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Ремонт и обустройство новых объектов водообеспечения и водоотведения будут произведены до конца текущего года в поселках Форос и Красногвардейское. Это стало возможным в том числе благодаря реализации проекта "Инфраструктура для жизни". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комитета Госсовета Республики Крым по транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Оксана Сацик."В 2026 году по линии министерства ЖКХ осуществляется финансирование 60 объектов за счет различных источников, в том числе в рамках реализации госпрограммы социально-экономического развития. В этом году мы ждем обустройства 15 скважин и одного объекта водоотведения капитального ремонта канализационно-очистных сооружений в Форосе", - сказала она.По информации спикера, ремонт, обновление и модернизация систем водоснабжения и водоотведения проводятся и в рамках реализации государственной программы, и силами ГУП "Вода Крыма" по республиканским адресным и производственным программам.Она добавила, что, помимо объектов на южном берегу Крыма, в данное время идет строительство больших очистных сооружений в Красногвардейском районе."Также водонапорные башни устанавливаются в рамках производственной программы ГУП "Вода Крыма". 7 таких водонапорных башен будет в Красногвардейском районе. И в рамках этой же производственной программы три населенных пункта Красногвардейского района будут с новыми водоводами. Работа ведется не только по Южному берегу Крыма, а и по тем муниципальным образованиям, где в этом есть необходимость", - подчеркнула она.Сегодня, заметила председатель профильного комитета Госсовета, не наблюдается, того количества аварий на сетях водообеспечения и водоотведения, которые были 10-15 назад, что говорит о планомерной и поэтапной их модернизации."Конечно, хотелось бы, чтобы в каждое село зашли новые сети, но производственная программа по модернизации выстроена по каждому населенному пункту. Есть понимание, когда будут замены, когда будут модернизации. Есть планирование. Будем надеяться, что за те средства, которые у нас будут, мы это все выполним своевременно", - выразила надежду Оксана Сацик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Как идет строительство канализационного коллектора в БалаклавеОсенью канализационный коллектор в Алуште начнут готовить к запускуКак в Крыму строят объекты по госпрограмме

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, оксана сацик, форос, красногвардейское, вода, вода в крыму, новости крыма