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В Крыму остановлена продажа топлива - РИА Новости Крым, 21.06.2026
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В Крыму остановлена продажа топлива
В Крыму остановлена продажа топлива - РИА Новости Крым, 21.06.2026
В Крыму остановлена продажа топлива
С 21 июня в Крыму прекращена продажа топлива, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T09:57
2026-06-21T10:10
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. С 21 июня в Крыму прекращена продажа топлива, сообщил глава республики Сергей Аксенов.О всех дальнейших решениях в связи с ситуацией, сложившейся на топливном рынке республики, будет сообщено дополнительно, проинформировал глава РК. И обратился с просьбой сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сергей аксенов, топливо, транспорт, автомобиль, бензин, новости крыма, срочные новости крыма
В Крыму остановлена продажа топлива

В Крыму остановлена продажа топлива для физических и юридических лиц

09:57 21.06.2026 (обновлено: 10:10 21.06.2026)
 
© РИА Новости КрымАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. С 21 июня в Крыму прекращена продажа топлива, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Сегодня, 21 июня, с 9:00 на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым", – написал Аксенов в своем канале в МАКС.
О всех дальнейших решениях в связи с ситуацией, сложившейся на топливном рынке республики, будет сообщено дополнительно, проинформировал глава РК. И обратился с просьбой сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
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Работа одной из автозаправочных станций - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
08:02
В Севастополе задерживаются поставки топлива
Сергей АксеновТопливоТранспортАвтомобильБензинНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
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