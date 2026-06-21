https://crimea.ria.ru/20260621/v-krymu-ostanovlena-prodazha-topliva-1157035971.html

В Крыму остановлена продажа топлива

В Крыму остановлена продажа топлива - РИА Новости Крым, 21.06.2026

В Крыму остановлена продажа топлива

С 21 июня в Крыму прекращена продажа топлива, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 21.06.2026

2026-06-21T09:57

2026-06-21T09:57

2026-06-21T10:10

сергей аксенов

топливо

транспорт

автомобиль

бензин

новости крыма

срочные новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. С 21 июня в Крыму прекращена продажа топлива, сообщил глава республики Сергей Аксенов.О всех дальнейших решениях в связи с ситуацией, сложившейся на топливном рынке республики, будет сообщено дополнительно, проинформировал глава РК. И обратился с просьбой сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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