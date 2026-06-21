https://crimea.ria.ru/20260621/v-krymu-ostanovlena-prodazha-topliva-1157035971.html
В Крыму остановлена продажа топлива
В Крыму остановлена продажа топлива - РИА Новости Крым, 21.06.2026
В Крыму остановлена продажа топлива
С 21 июня в Крыму прекращена продажа топлива, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T09:57
2026-06-21T09:57
2026-06-21T10:10
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. С 21 июня в Крыму прекращена продажа топлива, сообщил глава республики Сергей Аксенов.О всех дальнейших решениях в связи с ситуацией, сложившейся на топливном рынке республики, будет сообщено дополнительно, проинформировал глава РК. И обратился с просьбой сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сергей аксенов, топливо, транспорт, автомобиль, бензин, новости крыма, срочные новости крыма
В Крыму остановлена продажа топлива
В Крыму остановлена продажа топлива для физических и юридических лиц
09:57 21.06.2026 (обновлено: 10:10 21.06.2026)