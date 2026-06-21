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В Крыму обесточены большинство насосных станций водоснабжения
В Крыму обесточены большинство насосных станций водоснабжения - РИА Новости Крым, 21.06.2026
В Крыму обесточены большинство насосных станций водоснабжения
В Крыму большинство насосных станций, находящихся на обслуживании предприятия "Вода Крыма", обесточены, сообщает пресс-служба водоснабжающей компании. РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T11:37
2026-06-21T11:37
2026-06-21T11:41
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атака всу на крым и севастополь 21 июня 2026 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Крыму большинство насосных станций, находящихся на обслуживании предприятия "Вода Крыма", обесточены, сообщает пресс-служба водоснабжающей компании.Силами специалистов "Крымэнерго" ведутся аварийно-восстановительные работы. О времени восстановления электроснабжения будет сообщено дополнительно. Штатная подача воды будет восстановлена после устранения авария на электросетях. Специалисты коммунальных предприятий делают все возможное, чтобы свет и вода вернулись в дома крымчан, подчеркнули на предприятии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Крыму обесточены большинство насосных станций водоснабжения
В Крыму обесточены большинство насосных станций водоснабжения полуострова
11:37 21.06.2026 (обновлено: 11:41 21.06.2026)