https://crimea.ria.ru/20260621/v-krymu-obestocheny-bolshinstvo-nasosnykh-stantsiy-vodosnabzheniya-1157039268.html

В Крыму обесточены большинство насосных станций водоснабжения

В Крыму обесточены большинство насосных станций водоснабжения - РИА Новости Крым, 21.06.2026

В Крыму обесточены большинство насосных станций водоснабжения

В Крыму большинство насосных станций, находящихся на обслуживании предприятия "Вода Крыма", обесточены, сообщает пресс-служба водоснабжающей компании. РИА Новости Крым, 21.06.2026

2026-06-21T11:37

2026-06-21T11:37

2026-06-21T11:41

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атака всу на крым и севастополь 21 июня 2026 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Крыму большинство насосных станций, находящихся на обслуживании предприятия "Вода Крыма", обесточены, сообщает пресс-служба водоснабжающей компании.Силами специалистов "Крымэнерго" ведутся аварийно-восстановительные работы. О времени восстановления электроснабжения будет сообщено дополнительно. Штатная подача воды будет восстановлена после устранения авария на электросетях. Специалисты коммунальных предприятий делают все возможное, чтобы свет и вода вернулись в дома крымчан, подчеркнули на предприятии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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