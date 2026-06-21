Рейтинг@Mail.ru
В Черном море уничтожены безэкипажные катера - РИА Новости Крым, 21.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260621/v-chernom-more-unichtozheny-bezekipazhnye-katera-1157041535.html
В Черном море уничтожены безэкипажные катера
В Черном море уничтожены безэкипажные катера - РИА Новости Крым, 21.06.2026
В Черном море уничтожены безэкипажные катера
Черноморский флот уничтожил украинские безэкипажные катер в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T12:43
2026-06-21T13:12
срочные новости крыма
черное море
военно-морской флот рф
министерство обороны рф
крым
новости крыма
безэкипажные катера
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/12/1138977416_0:0:1820:1024_1920x0_80_0_0_b8114e879501172172ca281da67cd00c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Черноморский флот уничтожил украинские безэкипажные катер в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны.Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РОФ нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, логистическим центрам, мастерской по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 483 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, также проинформировали в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
черное море
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/12/1138977416_296:0:1661:1024_1920x0_80_0_0_793d7c7d68e281b29d63a62921a8e346.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
срочные новости крыма, черное море, военно-морской флот рф, министерство обороны рф, крым, новости крыма, безэкипажные катера
В Черном море уничтожены безэкипажные катера

В Черном море уничтожены безэкипажные катера

12:43 21.06.2026 (обновлено: 13:12 21.06.2026)
 
© Министерство обороны РФУничтожение безэкипажных катеров ВСУ
Уничтожение безэкипажных катеров ВСУ
© Министерство обороны РФ
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Черноморский флот уничтожил украинские безэкипажные катер в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны.

"Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ", – сказано в сводке российского военного ведомства.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РОФ нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, логистическим центрам, мастерской по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 483 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, также проинформировали в МО РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Срочные новости КрымаЧерное мореВоенно-морской флот РФМинистерство обороны РФКрымНовости КрымаБезэкипажные катера
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:34После падения обломков от сбитого беспилотника ВСУ горит яхт-клуб в Севастополе
14:28Виктор Цой. Рождение звезды – фотолента
14:14В Бахчисарайском районе Крыма потушили лесной пожар
13:55Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
13:39Новости СВО: армия России бьет ВСУ по всем фронтам
13:16Севастополь отражает новую атаку ВСУ
13:05ВС РФ ударили по топливно-энергетической инфраструктуре Украины
12:43В Черном море уничтожены безэкипажные катера
12:39В Севастополе вновь объявлена воздушная тревога
12:2314-ю премию Кеосаяна получит обезвредивший напавшего на людей с ножом в Краснодаре
11:50В Севастополе ликвидировали перегруз электрических сетей
11:37В Крыму обесточены большинство насосных станций водоснабжения
11:14В Севастополе вывозят на полигон обезвреженный беспилотник
11:02Крымский мост: сколько ждать проезда после открытия движения
11:0214 раненных при ночной атаке на Крым в больницах - двое детей в тяжелом состоянии
10:45Беспилотник с полным боезарядом упал на многоквартирный дом в Севастополе
10:25Новости Крыма: что происходит на полуострове после ночной атаки ВСУ
10:21Крым частично обесточен
10:15В Севастополе ввели график подачи света
10:07Крымский мост открыли для проезда спустя девять часов
Лента новостейМолния