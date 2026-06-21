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В Черном море уничтожены безэкипажные катера
В Черном море уничтожены безэкипажные катера - РИА Новости Крым, 21.06.2026
В Черном море уничтожены безэкипажные катера
Черноморский флот уничтожил украинские безэкипажные катер в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T12:43
2026-06-21T12:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Черноморский флот уничтожил украинские безэкипажные катер в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны.Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РОФ нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, логистическим центрам, мастерской по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 483 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, также проинформировали в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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срочные новости крыма, черное море, военно-морской флот рф, министерство обороны рф, крым, новости крыма, безэкипажные катера
В Черном море уничтожены безэкипажные катера
В Черном море уничтожены безэкипажные катера
12:43 21.06.2026 (обновлено: 13:12 21.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Черноморский флот уничтожил украинские безэкипажные катер в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны.
"Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ", – сказано в сводке российского военного ведомства.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РОФ нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, логистическим центрам, мастерской по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 483 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, также проинформировали в МО РФ.
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