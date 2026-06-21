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В Бахчисарайском районе Крыма потушили лесной пожар - РИА Новости Крым, 21.06.2026
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В Бахчисарайском районе Крыма потушили лесной пожар
В Бахчисарайском районе Крыма потушили лесной пожар - РИА Новости Крым, 21.06.2026
В Бахчисарайском районе Крыма потушили лесной пожар
Лесной пожар возле села Танковое Бахчисарайского района полностью ликвидирован на площади 1 гектар. Об этом информируют в ГУ МЧС по республике Крым. РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T14:14
2026-06-21T14:14
новости крыма
бахчисарайский район
происшествия
гу мчс рф по республике крым
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Лесной пожар возле села Танковое Бахчисарайского района полностью ликвидирован на площади 1 гектар. Об этом информируют в ГУ МЧС по республике Крым.Крупный лесной пожар разгорелся в лесном массиве села Танковое 19 июня. На месте работали более 80 человек и 25 единиц техники.С огнем боролись пожарно-спасательные подразделения, сотрудники лесоохотничьего хозяйства, пожарной охраны Крыма, "Крым-Спаса", аэромобильная группировка специализированного отряда МЧС, техника администрации сельского поселения и волонтеры.В воскресенье стало известно о том, что в западных районах Крыма в последующие два дня ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом информирует официальный канал "РСЧС Республика Крым" в мессенджере Mакс, предназначенный для быстрого информирования и координации действий граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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новости крыма, бахчисарайский район, происшествия, гу мчс рф по республике крым, пожар
В Бахчисарайском районе Крыма потушили лесной пожар

Пожар в крымском лесу в Бахчисарайском районе полностью потушили

14:14 21.06.2026
 
© МЧС Республики КрымЛесной пожар
Лесной пожар
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Лесной пожар возле села Танковое Бахчисарайского района полностью ликвидирован на площади 1 гектар. Об этом информируют в ГУ МЧС по республике Крым.
Крупный лесной пожар разгорелся в лесном массиве села Танковое 19 июня. На месте работали более 80 человек и 25 единиц техники.
"Лесной пожар вблизи с. Танковое полностью ликвидирован на площади 1 га", – сказано в сообщении ГУ МЧС по РК.
С огнем боролись пожарно-спасательные подразделения, сотрудники лесоохотничьего хозяйства, пожарной охраны Крыма, "Крым-Спаса", аэромобильная группировка специализированного отряда МЧС, техника администрации сельского поселения и волонтеры.
В воскресенье стало известно о том, что в западных районах Крыма в последующие два дня ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом информирует официальный канал "РСЧС Республика Крым" в мессенджере Mакс, предназначенный для быстрого информирования и координации действий граждан.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаБахчисарайский районПроисшествияГУ МЧС РФ по Республике КрымПожар
 
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