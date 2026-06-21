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В Бахчисарайском районе Крыма потушили лесной пожар

В Бахчисарайском районе Крыма потушили лесной пожар - РИА Новости Крым, 21.06.2026

В Бахчисарайском районе Крыма потушили лесной пожар

Лесной пожар возле села Танковое Бахчисарайского района полностью ликвидирован на площади 1 гектар. Об этом информируют в ГУ МЧС по республике Крым. РИА Новости Крым, 21.06.2026

2026-06-21T14:14

2026-06-21T14:14

2026-06-21T14:14

новости крыма

бахчисарайский район

происшествия

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пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Лесной пожар возле села Танковое Бахчисарайского района полностью ликвидирован на площади 1 гектар. Об этом информируют в ГУ МЧС по республике Крым.Крупный лесной пожар разгорелся в лесном массиве села Танковое 19 июня. На месте работали более 80 человек и 25 единиц техники.С огнем боролись пожарно-спасательные подразделения, сотрудники лесоохотничьего хозяйства, пожарной охраны Крыма, "Крым-Спаса", аэромобильная группировка специализированного отряда МЧС, техника администрации сельского поселения и волонтеры.В воскресенье стало известно о том, что в западных районах Крыма в последующие два дня ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом информирует официальный канал "РСЧС Республика Крым" в мессенджере Mакс, предназначенный для быстрого информирования и координации действий граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

бахчисарайский район

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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