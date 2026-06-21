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У подростка в Феодосии изъяли мотоцикл за ночную езду - РИА Новости Крым, 21.06.2026
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У подростка в Феодосии изъяли мотоцикл за ночную езду
У подростка в Феодосии изъяли мотоцикл за ночную езду - РИА Новости Крым, 21.06.2026
У подростка в Феодосии изъяли мотоцикл за ночную езду
Госавтоинспекция Феодосии выявила несовершеннолетнего без прав за рулем мотоцикла в ночное время. У юноши уже изъяли мотоцикл, его ждет административный... РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T16:07
2026-06-21T16:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Госавтоинспекция Феодосии выявила несовершеннолетнего без прав за рулем мотоцикла в ночное время. У юноши уже изъяли мотоцикл, его ждет административный протокол, как и его родителей.Как сообщает ГАИ Феодосии, в рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения инспекторы Отделения Госавтоинспекции ОМВД России "Феодосийский" в вечернее время остановили для проверки документов мотоцикл марки "Ямаха", за рулем которого оказался 17-летний подросток.Также решается вопрос о привлечении законных представителей подростка к административной ответственности по статье КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".С 17 июня в Крыму до особого распоряжения ввели запрет на передвижение мототранспорта в ночное время. Ограничения действуют с 22:00 до 06:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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феодосия, новости крыма, мототранспорт, мвд по республике крым, происшествия
У подростка в Феодосии изъяли мотоцикл за ночную езду

У подростка в Феодосии изъяли мотоцикл за ночную езду без прав

16:07 21.06.2026
 
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Человек на мопеде - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Госавтоинспекция Феодосии выявила несовершеннолетнего без прав за рулем мотоцикла в ночное время. У юноши уже изъяли мотоцикл, его ждет административный протокол, как и его родителей.
Как сообщает ГАИ Феодосии, в рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения инспекторы Отделения Госавтоинспекции ОМВД России "Феодосийский" в вечернее время остановили для проверки документов мотоцикл марки "Ямаха", за рулем которого оказался 17-летний подросток.
"В отношении несовершеннолетнего был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством, не имея права управления. Мотоцикл изъят и помещен на специализированную стоянку", – говорится в сообщении правоохранителей.
Также решается вопрос о привлечении законных представителей подростка к административной ответственности по статье КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
С 17 июня в Крыму до особого распоряжения ввели запрет на передвижение мототранспорта в ночное время. Ограничения действуют с 22:00 до 06:00.
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ФеодосияНовости КрымаМототранспортМВД по Республике КрымПроисшествия
 
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