https://crimea.ria.ru/20260621/u-podrostka-v-feodosii-izyali-mototsikl-za-nochnuyu-ezdu-1157039183.html

У подростка в Феодосии изъяли мотоцикл за ночную езду

У подростка в Феодосии изъяли мотоцикл за ночную езду - РИА Новости Крым, 21.06.2026

У подростка в Феодосии изъяли мотоцикл за ночную езду

Госавтоинспекция Феодосии выявила несовершеннолетнего без прав за рулем мотоцикла в ночное время. У юноши уже изъяли мотоцикл, его ждет административный... РИА Новости Крым, 21.06.2026

2026-06-21T16:07

2026-06-21T16:07

2026-06-21T16:07

феодосия

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мототранспорт

мвд по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Госавтоинспекция Феодосии выявила несовершеннолетнего без прав за рулем мотоцикла в ночное время. У юноши уже изъяли мотоцикл, его ждет административный протокол, как и его родителей.Как сообщает ГАИ Феодосии, в рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения инспекторы Отделения Госавтоинспекции ОМВД России "Феодосийский" в вечернее время остановили для проверки документов мотоцикл марки "Ямаха", за рулем которого оказался 17-летний подросток.Также решается вопрос о привлечении законных представителей подростка к административной ответственности по статье КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".С 17 июня в Крыму до особого распоряжения ввели запрет на передвижение мототранспорта в ночное время. Ограничения действуют с 22:00 до 06:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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