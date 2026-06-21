https://crimea.ria.ru/20260621/tsentr-sevastopolya-podklyuchayut-k-gazu-posle-remonta-1157037516.html

Центр Севастополя подключают к газу после ремонта

Центр Севастополя подключают к газу после ремонта - РИА Новости Крым, 21.06.2026

Центр Севастополя подключают к газу после ремонта

Все отключенные от газа дома Ленинского района Севастополя обещают до вечера подключить к газу. Об этом сообщает правительство города. РИА Новости Крым, 21.06.2026

2026-06-21T16:28

2026-06-21T16:28

2026-06-21T16:28

севастополь

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газоснабжение

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газ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Все отключенные от газа дома Ленинского района Севастополя обещают до вечера подключить к газу. Об этом сообщает правительство города.При этом уточняют, что возможны точечные корректировки, так как работы затруднены, тем, что не везде есть собственники квартир, а для того, чтобы заполнить систему специалисты должны провести обход каждого дома.Ранее 20 июня, в центре Севастополя для работ на подземном газопроводе ограничили газоснабжение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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