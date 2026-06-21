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Центр Севастополя подключают к газу после ремонта - РИА Новости Крым, 21.06.2026
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Центр Севастополя подключают к газу после ремонта
Центр Севастополя подключают к газу после ремонта - РИА Новости Крым, 21.06.2026
Центр Севастополя подключают к газу после ремонта
Все отключенные от газа дома Ленинского района Севастополя обещают до вечера подключить к газу. Об этом сообщает правительство города. РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T16:28
2026-06-21T16:28
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новости севастополя
газоснабжение
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газ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Все отключенные от газа дома Ленинского района Севастополя обещают до вечера подключить к газу. Об этом сообщает правительство города.При этом уточняют, что возможны точечные корректировки, так как работы затруднены, тем, что не везде есть собственники квартир, а для того, чтобы заполнить систему специалисты должны провести обход каждого дома.Ранее 20 июня, в центре Севастополя для работ на подземном газопроводе ограничили газоснабжение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, газоснабжение, правительство севастополя, газ
Центр Севастополя подключают к газу после ремонта

Дома в центре Севастополя подключают к газу после временного отключения

16:28 21.06.2026
 
© РИА Новости . Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкГазоснабжение
Газоснабжение - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости . Павел Паламарчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Все отключенные от газа дома Ленинского района Севастополя обещают до вечера подключить к газу. Об этом сообщает правительство города.
"По состоянию на 10:00 подключено уже 114 домов. Сейчас привлечено 76 слесарей и 18 инженерно-технических работников. По прогнозам пуск газа в жилые дома в Ленинском районе завершится к 17:00", – говорится в сообщении правительства в официальной канале МАКС.
При этом уточняют, что возможны точечные корректировки, так как работы затруднены, тем, что не везде есть собственники квартир, а для того, чтобы заполнить систему специалисты должны провести обход каждого дома.
Ранее 20 июня, в центре Севастополя для работ на подземном газопроводе ограничили газоснабжение.
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СевастопольНовости СевастополяГазоснабжениеПравительство СевастополяГаз
 
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