https://crimea.ria.ru/20260621/tsentr-sevastopolya-podklyuchayut-k-gazu-posle-remonta-1157037516.html
Центр Севастополя подключают к газу после ремонта
Центр Севастополя подключают к газу после ремонта - РИА Новости Крым, 21.06.2026
Центр Севастополя подключают к газу после ремонта
Все отключенные от газа дома Ленинского района Севастополя обещают до вечера подключить к газу. Об этом сообщает правительство города. РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T16:28
2026-06-21T16:28
2026-06-21T16:28
севастополь
новости севастополя
газоснабжение
правительство севастополя
газ
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110029/99/1100299959_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_cd595a9cc17c81f93de34b27249d560d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Все отключенные от газа дома Ленинского района Севастополя обещают до вечера подключить к газу. Об этом сообщает правительство города.При этом уточняют, что возможны точечные корректировки, так как работы затруднены, тем, что не везде есть собственники квартир, а для того, чтобы заполнить систему специалисты должны провести обход каждого дома.Ранее 20 июня, в центре Севастополя для работ на подземном газопроводе ограничили газоснабжение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110029/99/1100299959_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_3fa1c67d526201394562669f6994663e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, газоснабжение, правительство севастополя, газ
Центр Севастополя подключают к газу после ремонта
Дома в центре Севастополя подключают к газу после временного отключения
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Все отключенные от газа дома Ленинского района Севастополя обещают до вечера подключить к газу. Об этом сообщает правительство города.
"По состоянию на 10:00 подключено уже 114 домов. Сейчас привлечено 76 слесарей и 18 инженерно-технических работников. По прогнозам пуск газа в жилые дома в Ленинском районе завершится к 17:00", – говорится в сообщении правительства в официальной канале МАКС.
При этом уточняют, что возможны точечные корректировки, так как работы затруднены, тем, что не везде есть собственники квартир, а для того, чтобы заполнить систему специалисты должны провести обход каждого дома.
Ранее 20 июня, в центре Севастополя для работ на подземном газопроводе ограничили газоснабжение.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.