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Севастополь отражает новую атаку ВСУ - РИА Новости Крым, 21.06.2026
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Севастополь отражает новую атаку ВСУ
Севастополь отражает новую атаку ВСУ - РИА Новости Крым, 21.06.2026
Севастополь отражает новую атаку ВСУ
ВСУ снова пытаются ударить по Севастополю, в городе ранее была объявлена воздушная тревога. РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T13:16
2026-06-21T14:32
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атака всу на крым и севастополь 21 июня 2026 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. ВСУ снова пытаются ударить по Севастополю, в городе ранее была объявлена воздушная тревога.По предварительной информации никто из людей не пострадал, подчеркнул губернатор. И призвал не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Севастополь отражает новую атаку ВСУ

Новую атаку ВСУ на Севастополь отражают российские военные

13:16 21.06.2026 (обновлено: 14:32 21.06.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. ВСУ снова пытаются ударить по Севастополю, в городе ранее была объявлена воздушная тревога.
"В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 4 БПЛА в районе Северной стороны, мыса Херсонес и Гагаринском районе", – написал глава региона Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
По предварительной информации никто из людей не пострадал, подчеркнул губернатор. И призвал не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.
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Машины экстренных служб в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
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Новости СевастополяСевастопольМихаил РазвожаевСрочные новости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяАтака ВСУ на Крым и Севастополь 21 июня 2026 года
 
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