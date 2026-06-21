https://crimea.ria.ru/20260621/sevastopol-otrazhaet-novuyu-ataku-vsu-1157042075.html
Севастополь отражает новую атаку ВСУ
Севастополь отражает новую атаку ВСУ - РИА Новости Крым, 21.06.2026
Севастополь отражает новую атаку ВСУ
ВСУ снова пытаются ударить по Севастополю, в городе ранее была объявлена воздушная тревога. РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T13:16
2026-06-21T13:16
2026-06-21T14:32
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атака всу на крым и севастополь 21 июня 2026 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. ВСУ снова пытаются ударить по Севастополю, в городе ранее была объявлена воздушная тревога.По предварительной информации никто из людей не пострадал, подчеркнул губернатор. И призвал не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Севастополь отражает новую атаку ВСУ
Новую атаку ВСУ на Севастополь отражают российские военные
13:16 21.06.2026 (обновлено: 14:32 21.06.2026)