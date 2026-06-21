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Реально и виртуально: фиджитал-спорт может войти в школьную программу - РИА Новости Крым, 21.06.2026
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Реально и виртуально: фиджитал-спорт может войти в школьную программу
Реально и виртуально: фиджитал-спорт может войти в школьную программу - РИА Новости Крым, 21.06.2026
Реально и виртуально: фиджитал-спорт может войти в школьную программу
Фиджитал-спорт может стать одной из школьных дисциплин в России при условии успешной апробации вариативного модуля. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T17:55
2026-06-21T17:55
спорт
фиджитал
федерация фиджитал-спорта республики крым
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Фиджитал-спорт может стать одной из школьных дисциплин в России при условии успешной апробации вариативного модуля. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал вице-президент Федерации фиджитал-спорта Крыма Сергей Касараба.Гость студии привел в пример одну из дисциплин фиджитал-спорта – фиджитал-футбол. "Это уникальная смесь. Играют сначала на Sony PlayStation в FIFу. Потом эта же команда переходит на мини-футбольное поле и продолжает игру. Счет суммируется. То есть побеждает уникальный футболист, уникальная команда, которая может себя проявить и в цифровом этапе, и в физическом", – пояснил собеседник.Такие же есть дисциплины фиджитал-баскетбол, фиджитал-дартс, двоеборье, тактическая стрельба. Здесь уже идет игра Counter-Strike2 одновременно с лазертагом, дополнил гость эфира. "Сейчас это направление очень интересно молодежи, так как имеет военно-патриотический уклон. В эту игру вовлечено очень много подростков", – подчеркнул Сергей Касараба.Он напомнил, что с 2023 года в Крыму неоднократно проходят мероприятия по фиджитал-спорту"С Федерацией баскетбола по фиджитал-баскетболу проводилось мероприятие в спортивной школе города Симферополя. Проводился в 2023 году большой фестиваль, который включал как раз дисциплины фиджитал-футбол, проводили совместно с Крымским футбольным союзом, и тактическое двоеборье, стрельба. Это все проходило при поддержке Министерства спорта и Министерства образования, такой совместный большой проект", – рассказал гость студии.Для тренировок фиджитал-сборной, добавил спикер, в 2025 году открылся физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в селе Перово Симферопольского района."До 2025 года у нас не было такой общей тренировочной базы. Сейчас она еще дооснащается оборудованием по фиджиталу. Уже появился современный компьютерный класс – площадка виртуальной реальности. Также там будут в дальнейшем и гонки дронов", – подытожил гость эфира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Зародившийся в России фиджитал-спорт способен завоевать мирБитва будет легендарной: в Крыму пройдет финал лиги дроновКонкурентов у россиян в фиджитал спорте сегодня нет – президент федерации
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спорт, фиджитал, федерация фиджитал-спорта республики крым, крым
Реально и виртуально: фиджитал-спорт может войти в школьную программу

В российскую школьную программу могут ввести фиджитал-спорт

17:55 21.06.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИгры Будущего. Фиджитал-баскетбол
Игры Будущего. Фиджитал-баскетбол - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Фиджитал-спорт может стать одной из школьных дисциплин в России при условии успешной апробации вариативного модуля. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал вице-президент Федерации фиджитал-спорта Крыма Сергей Касараба.
"Компьютерный спорт и различные цифровые технологии уже внедрились в любые сферы жизни. И по статистике около 10% россиян в возрасте от 12 до 64 лет увлекаются какими-либо компьютерными играми. Фиджитал-спорт был придуман в России. Это совмещение физического и цифрового видов спорта. Его целью было создать гармонично развитого человека, чтобы он был одновременно развит и физически, и информационно", – рассказал спикер.
Гость студии привел в пример одну из дисциплин фиджитал-спорта – фиджитал-футбол. "Это уникальная смесь. Играют сначала на Sony PlayStation в FIFу. Потом эта же команда переходит на мини-футбольное поле и продолжает игру. Счет суммируется. То есть побеждает уникальный футболист, уникальная команда, которая может себя проявить и в цифровом этапе, и в физическом", – пояснил собеседник.
Такие же есть дисциплины фиджитал-баскетбол, фиджитал-дартс, двоеборье, тактическая стрельба. Здесь уже идет игра Counter-Strike2 одновременно с лазертагом, дополнил гость эфира. "Сейчас это направление очень интересно молодежи, так как имеет военно-патриотический уклон. В эту игру вовлечено очень много подростков", – подчеркнул Сергей Касараба.
Он напомнил, что с 2023 года в Крыму неоднократно проходят мероприятия по фиджитал-спорту
"С Федерацией баскетбола по фиджитал-баскетболу проводилось мероприятие в спортивной школе города Симферополя. Проводился в 2023 году большой фестиваль, который включал как раз дисциплины фиджитал-футбол, проводили совместно с Крымским футбольным союзом, и тактическое двоеборье, стрельба. Это все проходило при поддержке Министерства спорта и Министерства образования, такой совместный большой проект", – рассказал гость студии.
Для тренировок фиджитал-сборной, добавил спикер, в 2025 году открылся физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в селе Перово Симферопольского района.
"До 2025 года у нас не было такой общей тренировочной базы. Сейчас она еще дооснащается оборудованием по фиджиталу. Уже появился современный компьютерный класс – площадка виртуальной реальности. Также там будут в дальнейшем и гонки дронов", – подытожил гость эфира.
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СпортФиджиталФедерация фиджитал-спорта Республики КрымКрым
 
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