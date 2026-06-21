https://crimea.ria.ru/20260621/pri-atake-vsu-na-kerchenskiy-poluostrov-chetyre-cheloveka-pogibli-i-28-raneny-1157034373.html
При атаке ВСУ на Керченский полуостров четыре человека погибли и 28 ранены
При атаке ВСУ на Керченский полуостров четыре человека погибли и 28 ранены - РИА Новости Крым, 21.06.2026
При атаке ВСУ на Керченский полуостров четыре человека погибли и 28 ранены
Четыре человека погибли при атаке ВСУ на Керченский полуостров, 28 ранены, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T08:43
2026-06-21T08:43
2026-06-21T09:07
сергей аксенов
срочные новости крыма
керченский полуостров
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_74e205a79ce96eee54ea7dcd09e65c7e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли при атаке ВСУ на Керченский полуостров, 28 ранены, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.И выразил самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, которым обязательно будет оказана необходимая помощь и поддержка. "На месте работают профильные службы. Держу ситуацию на личном контроле", – проинформировал глава республики.Прокуратура Республики Крым контролирует соблюдение прав граждан после атаки БПЛА на Керченский полуостров, проинформировали в надзорном ведомстве. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего. Личный контроль за ситуацией осуществляет исполняющий обязанности прокурора республики Дмитрий Егоров. Для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи в прокуратуре республики организована горячая линия: телефон +7 (978) 053-62-08.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
керченский полуостров
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_c49fe3561cbaa3c6673b5c07e071b351.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, срочные новости крыма, керченский полуостров, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
При атаке ВСУ на Керченский полуостров четыре человека погибли и 28 ранены
При атаке ВСУ на Керченский полуостров четыре человека погибли и 28 ранены
08:43 21.06.2026 (обновлено: 09:07 21.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли при атаке ВСУ на Керченский полуостров, 28 ранены, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"В результате атаки вражеских БПЛА на Керченский полуостров, к сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. По информации на данный момент: четыре человека погибли, двадцать восемь получили ранения", – написал Аксенов в своем канале в МАКС.
И выразил самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, которым обязательно будет оказана необходимая помощь и поддержка. "На месте работают профильные службы. Держу ситуацию на личном контроле", – проинформировал глава республики.
Прокуратура Республики Крым контролирует соблюдение прав граждан после атаки БПЛА на Керченский полуостров, проинформировали в надзорном ведомстве. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего. Личный контроль за ситуацией осуществляет исполняющий обязанности прокурора республики Дмитрий Егоров. Для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи в прокуратуре республики организована горячая линия: телефон +7 (978) 053-62-08.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.