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При атаке ВСУ на Керченский полуостров четыре человека погибли и 28 ранены - РИА Новости Крым, 21.06.2026
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При атаке ВСУ на Керченский полуостров четыре человека погибли и 28 ранены
При атаке ВСУ на Керченский полуостров четыре человека погибли и 28 ранены - РИА Новости Крым, 21.06.2026
При атаке ВСУ на Керченский полуостров четыре человека погибли и 28 ранены
Четыре человека погибли при атаке ВСУ на Керченский полуостров, 28 ранены, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T08:43
2026-06-21T09:07
сергей аксенов
срочные новости крыма
керченский полуостров
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли при атаке ВСУ на Керченский полуостров, 28 ранены, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.И выразил самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, которым обязательно будет оказана необходимая помощь и поддержка. "На месте работают профильные службы. Держу ситуацию на личном контроле", – проинформировал глава республики.Прокуратура Республики Крым контролирует соблюдение прав граждан после атаки БПЛА на Керченский полуостров, проинформировали в надзорном ведомстве. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего. Личный контроль за ситуацией осуществляет исполняющий обязанности прокурора республики Дмитрий Егоров. Для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи в прокуратуре республики организована горячая линия: телефон +7 (978) 053-62-08.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сергей аксенов, срочные новости крыма, керченский полуостров, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
При атаке ВСУ на Керченский полуостров четыре человека погибли и 28 ранены

При атаке ВСУ на Керченский полуостров четыре человека погибли и 28 ранены

08:43 21.06.2026 (обновлено: 09:07 21.06.2026)
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли при атаке ВСУ на Керченский полуостров, 28 ранены, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"В результате атаки вражеских БПЛА на Керченский полуостров, к сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. По информации на данный момент: четыре человека погибли, двадцать восемь получили ранения", – написал Аксенов в своем канале в МАКС.
И выразил самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, которым обязательно будет оказана необходимая помощь и поддержка. "На месте работают профильные службы. Держу ситуацию на личном контроле", – проинформировал глава республики.
Прокуратура Республики Крым контролирует соблюдение прав граждан после атаки БПЛА на Керченский полуостров, проинформировали в надзорном ведомстве. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего. Личный контроль за ситуацией осуществляет исполняющий обязанности прокурора республики Дмитрий Егоров. Для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи в прокуратуре республики организована горячая линия: телефон +7 (978) 053-62-08.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Сергей АксеновСрочные новости КрымаКерченский полуостровПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
09:43Отбой воздушной тревоги в Севастополе
09:34Поезда в Крым: что происходит с движением из-за закрытия Крымского моста
09:29Паромные перевозки через Керченскую переправу остановлены
09:24Жара и сушь на западе Крыма грозит пожарами
09:00ВСУ атакуют Севастополь – работает авиация
08:43При атаке ВСУ на Керченский полуостров четыре человека погибли и 28 ранены
08:37ВСУ ударили по парому на Керченской переправе и нефтяному терминалу
08:31Воздушную тревогу объявили в Севастополе
08:02В Севастополе задерживаются поставки топлива
07:36239 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще восемь регионов России
07:07Все округа Херсонской области и часть Запорожской полностью или частично обесточены
07:00Ночная атака ВСУ Крым и Севастополь – что известно
00:54Крымский мост сейчас - обстановка во время атаки дронов ВСУ
00:29Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
00:01Жара близко: погода в Крыму на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 21 июня
23:48В Севастополе включили сирены – объявлена воздушная тревога
23:27Кучма, Ющенко и Порошенко* отказались от ордена Польши
22:45Новая атака ВСУ на Крым началась - беспилотная опасность, работает ПВО
22:43Расписание поездов "Таврия" в Крым и из Крыма - изменение маршрута
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