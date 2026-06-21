https://crimea.ria.ru/20260621/pri-atake-vsu-na-kerchenskiy-poluostrov-chetyre-cheloveka-pogibli-i-28-raneny-1157034373.html

При атаке ВСУ на Керченский полуостров четыре человека погибли и 28 ранены

При атаке ВСУ на Керченский полуостров четыре человека погибли и 28 ранены - РИА Новости Крым, 21.06.2026

При атаке ВСУ на Керченский полуостров четыре человека погибли и 28 ранены

Четыре человека погибли при атаке ВСУ на Керченский полуостров, 28 ранены, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 21.06.2026

2026-06-21T08:43

2026-06-21T08:43

2026-06-21T09:07

сергей аксенов

срочные новости крыма

керченский полуостров

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли при атаке ВСУ на Керченский полуостров, 28 ранены, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.И выразил самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, которым обязательно будет оказана необходимая помощь и поддержка. "На месте работают профильные службы. Держу ситуацию на личном контроле", – проинформировал глава республики.Прокуратура Республики Крым контролирует соблюдение прав граждан после атаки БПЛА на Керченский полуостров, проинформировали в надзорном ведомстве. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего. Личный контроль за ситуацией осуществляет исполняющий обязанности прокурора республики Дмитрий Егоров. Для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи в прокуратуре республики организована горячая линия: телефон +7 (978) 053-62-08.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

керченский полуостров

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, срочные новости крыма, керченский полуостров, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу