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После падения обломков от сбитого беспилотника ВСУ горит яхт-клуб в Севастополе
После падения обломков от сбитого беспилотника ВСУ горит яхт-клуб в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.06.2026
После падения обломков от сбитого беспилотника ВСУ горит яхт-клуб в Севастополе
В очередную за воскресенье атаку ВСУ в Севастополе сбили восемь беспилотников, падение обломков от сбитых дронов привело к возгораниям, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T14:34
2026-06-21T14:34
2026-06-21T14:42
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атака всу на крым и севастополь 21 июня 2026 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В очередную за воскресенье атаку ВСУ в Севастополе сбили восемь беспилотников, падение обломков от сбитых дронов привело к возгораниям, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Губернатор сообщает, что обломки от одного из сбитых БПЛА упали на здание яхт-клуба в бухте Мартынова, из-за чего загорелась крыша, возгорание локализовано. Также из-за обломков БПЛА загорелась трава и кустарники около села Фруктового, проинформировал глава регионаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости севастополя, срочные новости крыма, крым, севастополь, пожар, михаил развожаев, атака всу на крым и севастополь 21 июня 2026 года
После падения обломков от сбитого беспилотника ВСУ горит яхт-клуб в Севастополе
В Севастополе горит яхт-клуб после падения обломков от сбитого при атаке ВСУ беспилотника
14:34 21.06.2026 (обновлено: 14:42 21.06.2026)