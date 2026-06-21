https://crimea.ria.ru/20260621/posle-padeniya-oblomkov-ot-sbitogo-bespilotnika-gorit-yakht-klub-v-sevastopole-1157043098.html

После падения обломков от сбитого беспилотника ВСУ горит яхт-клуб в Севастополе

После падения обломков от сбитого беспилотника ВСУ горит яхт-клуб в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.06.2026

После падения обломков от сбитого беспилотника ВСУ горит яхт-клуб в Севастополе

В очередную за воскресенье атаку ВСУ в Севастополе сбили восемь беспилотников, падение обломков от сбитых дронов привело к возгораниям, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 21.06.2026

2026-06-21T14:34

2026-06-21T14:34

2026-06-21T14:42

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атака всу на крым и севастополь 21 июня 2026 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В очередную за воскресенье атаку ВСУ в Севастополе сбили восемь беспилотников, падение обломков от сбитых дронов привело к возгораниям, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Губернатор сообщает, что обломки от одного из сбитых БПЛА упали на здание яхт-клуба в бухте Мартынова, из-за чего загорелась крыша, возгорание локализовано. Также из-за обломков БПЛА загорелась трава и кустарники около села Фруктового, проинформировал глава регионаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260621/novosti-kryma-chto-proiskhodit-na-poluostrove-posle-nochnoy-ataki-vsu-1157036055.html

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новости севастополя, срочные новости крыма, крым, севастополь, пожар, михаил развожаев, атака всу на крым и севастополь 21 июня 2026 года