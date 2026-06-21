https://crimea.ria.ru/20260621/poezda-v-krym-chto-proiskhodit-s-dvizheniem-iz-za-zakrytiya-krymskogo-mosta-1157035166.html
Поезда в Крым: что происходит с движением из-за закрытия Крымского моста
Поезда в Крым: что происходит с движением из-за закрытия Крымского моста - РИА Новости Крым, 21.06.2026
Поезда в Крым: что происходит с движением из-за закрытия Крымского моста
11 поездов "Таврия" сообщением в Крым и на материк задерживаются в пути утром в воскресенье из-за перекрытия Крымского моста. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T09:34
2026-06-21T09:34
2026-06-21T09:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. 11 поездов "Таврия" сообщением в Крым и на материк задерживаются в пути утром в воскресенье из-за перекрытия Крымского моста. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".По состоянию на 9:00 МСК задерживаются поезда "Таврия":Из Крыма:Поезд №068 Керчь - Москва, отправлением 21 июня - на 8 часовПоезд №098 Керчь - Москва, отправлением 21 июня - на 1,5 часа В Крым:Поезд №007 Санкт-Петербург – Керчь, отправлением 19 июня - на 8,5 часовПоезд №092 Москва – Севастополь, отправлением 19 июня - на 4,5 часаПоезд №316 Адлер - Симферополь отправлением 20 июня - на 5,5 часовПоезд №173 Москва - Керчь отправлением 19 июня - на 5,5 часовПоезд №463 Москва - Феодосия отправлением 19 июня - на 6,5 часовПоезд №025 Минеральные Воды – Симферополь, отправлением 20 июня - на 5 часовПоезд №179 Санкт-Петербург - Симферополь отправлением 19 июня - на 4,5 часаПоезд №028 Москва - Симферополь отправлением 20 июня - на 5 часовПоезд №193 Челябинск - Керчь, отправлением 19 июня - на 1,5 часаВремя задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Материал дополняется
Поезда в Крым: что происходит с движением из-за закрытия Крымского моста
Из-за перекрытия Крымского моста задерживаются 11 поездов на срок до 8,5 часов
09:34 21.06.2026 (обновлено: 09:41 21.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. 11 поездов "Таврия" сообщением в Крым и на материк задерживаются в пути утром в воскресенье из-за перекрытия Крымского моста. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
"Обращаем ваше внимание: из-за временного закрытия Крымского моста, сегодня, 21 июня, в пути задерживаются поезда "Таврия". В настоящий момент железнодорожное движение по мосту открыто", - говорится в сообщении.
По состоянию на 9:00 МСК задерживаются поезда "Таврия":
Поезд №068 Керчь - Москва, отправлением 21 июня - на 8 часов
Поезд №098 Керчь - Москва, отправлением 21 июня - на 1,5 часа
Поезд №007 Санкт-Петербург – Керчь, отправлением 19 июня - на 8,5 часов
Поезд №092 Москва – Севастополь, отправлением 19 июня - на 4,5 часа
Поезд №316 Адлер - Симферополь отправлением 20 июня - на 5,5 часов
Поезд №173 Москва - Керчь отправлением 19 июня - на 5,5 часов
Поезд №463 Москва - Феодосия отправлением 19 июня - на 6,5 часов
Поезд №025 Минеральные Воды – Симферополь, отправлением 20 июня - на 5 часов
Поезд №179 Санкт-Петербург - Симферополь отправлением 19 июня - на 4,5 часа
Поезд №028 Москва - Симферополь отправлением 20 июня - на 5 часов
Поезд №193 Челябинск - Керчь, отправлением 19 июня - на 1,5 часа
Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.