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Поезда в Крым: что происходит с движением из-за закрытия Крымского моста

Поезда в Крым: что происходит с движением из-за закрытия Крымского моста - РИА Новости Крым, 21.06.2026

Поезда в Крым: что происходит с движением из-за закрытия Крымского моста

11 поездов "Таврия" сообщением в Крым и на материк задерживаются в пути утром в воскресенье из-за перекрытия Крымского моста. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.06.2026

2026-06-21T09:34

2026-06-21T09:34

2026-06-21T09:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. 11 поездов "Таврия" сообщением в Крым и на материк задерживаются в пути утром в воскресенье из-за перекрытия Крымского моста. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".По состоянию на 9:00 МСК задерживаются поезда "Таврия":Из Крыма:Поезд №068 Керчь - Москва, отправлением 21 июня - на 8 часовПоезд №098 Керчь - Москва, отправлением 21 июня - на 1,5 часа В Крым:Поезд №007 Санкт-Петербург – Керчь, отправлением 19 июня - на 8,5 часовПоезд №092 Москва – Севастополь, отправлением 19 июня - на 4,5 часаПоезд №316 Адлер - Симферополь отправлением 20 июня - на 5,5 часовПоезд №173 Москва - Керчь отправлением 19 июня - на 5,5 часовПоезд №463 Москва - Феодосия отправлением 19 июня - на 6,5 часовПоезд №025 Минеральные Воды – Симферополь, отправлением 20 июня - на 5 часовПоезд №179 Санкт-Петербург - Симферополь отправлением 19 июня - на 4,5 часаПоезд №028 Москва - Симферополь отправлением 20 июня - на 5 часовПоезд №193 Челябинск - Керчь, отправлением 19 июня - на 1,5 часаВремя задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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