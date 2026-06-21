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Поезда крымского направления: актуальная информация о задержках движения - РИА Новости Крым, 21.06.2026
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Поезда крымского направления: актуальная информация о задержках движения
Поезда крымского направления: актуальная информация о задержках движения - РИА Новости Крым, 21.06.2026
Поезда крымского направления: актуальная информация о задержках движения
Пять поездов "Таврия" задерживаются в пути после перекрытия Крымского моста в ночь на воскресенье. Об этом сообщает официальный перевозчик "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T15:07
2026-06-21T15:13
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железная дорога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Пять поездов "Таврия" задерживаются в пути после перекрытия Крымского моста в ночь на воскресенье. Об этом сообщает официальный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Так, по состоянию на 14:00 по московскому времени в пути наибольшая задержка у поезда №068/067 Керчь – Москва, следующего из Крыма с отправлением 21 июня. Он следует с опозданием на 9 часов. Поезд №098/097 Керчь – Москва отправлением 21 июня из Крыма следует с опозданием на 4,5 часа. На такое же срок задерживается отправление поезда №076/075 Керчь – Омск.Поезд №028/027 Москва – Симферополь отправлением 20 июня в Крым следует с опозданием на семь часов, а поезд №097/098 Москва – Керчь отправлением 20 июня следует с опозданием на 3 часа.В связи с текущей ситуацией поезд №67/68 сегодня отправится от Керчи раньше графика: в 22:10 21 июня вместо 00:55 22 июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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новости крыма, срочные новости крыма, новости, гранд сервис экспресс, поезд "таврия", железная дорога, атака всу на крым и севастополь 21 июня 2026 года
Поезда крымского направления: актуальная информация о задержках движения

Из-за перекрытия Крымского моста в ночь на воскресенье задерживаются пять поездов "Таврия"

15:07 21.06.2026 (обновлено: 15:13 21.06.2026)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Пять поездов "Таврия" задерживаются в пути после перекрытия Крымского моста в ночь на воскресенье. Об этом сообщает официальный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
"В пути задерживаются поезда "Таврия". Опоздания связаны с временным закрытием Крымского моста в ночь на 21 июня", – говорится в сообщении.
Так, по состоянию на 14:00 по московскому времени в пути наибольшая задержка у поезда №068/067 Керчь – Москва, следующего из Крыма с отправлением 21 июня. Он следует с опозданием на 9 часов. Поезд №098/097 Керчь – Москва отправлением 21 июня из Крыма следует с опозданием на 4,5 часа. На такое же срок задерживается отправление поезда №076/075 Керчь – Омск.
Поезд №028/027 Москва – Симферополь отправлением 20 июня в Крым следует с опозданием на семь часов, а поезд №097/098 Москва – Керчь отправлением 20 июня следует с опозданием на 3 часа.
В связи с текущей ситуацией поезд №67/68 сегодня отправится от Керчи раньше графика: в 22:10 21 июня вместо 00:55 22 июня.
"Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации. Обращаем ваше внимание, что в воскресенье и понедельник, 21 и 22 июня, все поезда "Таврия" заканчивают и начинают маршруты в Керчи, на станции Керчь Южная", – напоминает перевозчик.
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Новости КрымаСрочные новости КрымаНовостиГранд Сервис ЭкспрессПоезд "Таврия"Железная дорогаАтака ВСУ на Крым и Севастополь 21 июня 2026 года
 
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