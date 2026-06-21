https://crimea.ria.ru/20260621/poezda-krymskogo-napravleniya-aktualnaya-informatsiya-o-zaderzhkakh-dvizheniya-1157043525.html

Поезда крымского направления: актуальная информация о задержках движения

Поезда крымского направления: актуальная информация о задержках движения - РИА Новости Крым, 21.06.2026

Поезда крымского направления: актуальная информация о задержках движения

Пять поездов "Таврия" задерживаются в пути после перекрытия Крымского моста в ночь на воскресенье. Об этом сообщает официальный перевозчик "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 21.06.2026

2026-06-21T15:07

2026-06-21T15:07

2026-06-21T15:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Пять поездов "Таврия" задерживаются в пути после перекрытия Крымского моста в ночь на воскресенье. Об этом сообщает официальный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Так, по состоянию на 14:00 по московскому времени в пути наибольшая задержка у поезда №068/067 Керчь – Москва, следующего из Крыма с отправлением 21 июня. Он следует с опозданием на 9 часов. Поезд №098/097 Керчь – Москва отправлением 21 июня из Крыма следует с опозданием на 4,5 часа. На такое же срок задерживается отправление поезда №076/075 Керчь – Омск.Поезд №028/027 Москва – Симферополь отправлением 20 июня в Крым следует с опозданием на семь часов, а поезд №097/098 Москва – Керчь отправлением 20 июня следует с опозданием на 3 часа.В связи с текущей ситуацией поезд №67/68 сегодня отправится от Керчи раньше графика: в 22:10 21 июня вместо 00:55 22 июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, срочные новости крыма, новости, гранд сервис экспресс, поезд "таврия", железная дорога, атака всу на крым и севастополь 21 июня 2026 года