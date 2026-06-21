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Пассажирский микроавтобус и иномарка столкнулись в Крыму – есть погибшие
Пассажирский микроавтобус и иномарка столкнулись в Крыму – есть погибшие - РИА Новости Крым, 21.06.2026
Пассажирский микроавтобус и иномарка столкнулись в Крыму – есть погибшие
Пассажирский микроавтобус и иномарка столкнулись в Первомайском районе Крыма – два человека погибли, сообщает пресс-служба полиции РК. РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T23:11
2026-06-21T23:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Пассажирский микроавтобус и иномарка столкнулись в Первомайском районе Крыма – два человека погибли, сообщает пресс-служба полиции РК.По данным правоохранителей, авария произошла в воскресенье в районе села Открытое. BMW при обгоне выехала на "встречку" и врезалась в спринтер, в котором находились 18 человек.Данные о других пострадавших уточняются. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.По поручению исполняющего обязанности прокурора Крыма Дмитрия Егорова ход проверки обстоятельств ДТП в Первомайском районе взят на контроль в республиканской прокуратуре. В ходе организованных проверочных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства при организации перевозки пассажиров. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, мвд по республике крым, прокуратура республики крым, первомайский район, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
Пассажирский микроавтобус и иномарка столкнулись в Крыму – есть погибшие
В Крыму в ДТП с пассажирским микроавтобусом и иномаркой погибли два человека
23:11 21.06.2026 (обновлено: 23:29 21.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Пассажирский микроавтобус и иномарка столкнулись в Первомайском районе Крыма – два человека погибли, сообщает пресс-служба полиции РК.
По данным правоохранителей, авария произошла в воскресенье в районе села Открытое. BMW при обгоне выехала на "встречку" и врезалась в спринтер, в котором находились 18 человек.
"В результате ДТП два человека смертельно травмированы, один из которых несовершеннолетний 17 лет", – проинформировали в полиции.
Данные о других пострадавших уточняются. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.
По поручению исполняющего обязанности прокурора Крыма Дмитрия Егорова ход проверки обстоятельств ДТП в Первомайском районе взят на контроль в республиканской прокуратуре. В ходе организованных проверочных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства при организации перевозки пассажиров. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в надзорном ведомстве.
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