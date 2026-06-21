Рейтинг@Mail.ru
Пассажирский микроавтобус и иномарка столкнулись в Крыму – есть погибшие - РИА Новости Крым, 21.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260621/passazhirskiy-mikroavtobus-i-inomarka-stolknulis-v-krymu--est-pogibshie-1157049051.html
Пассажирский микроавтобус и иномарка столкнулись в Крыму – есть погибшие
Пассажирский микроавтобус и иномарка столкнулись в Крыму – есть погибшие - РИА Новости Крым, 21.06.2026
Пассажирский микроавтобус и иномарка столкнулись в Крыму – есть погибшие
Пассажирский микроавтобус и иномарка столкнулись в Первомайском районе Крыма – два человека погибли, сообщает пресс-служба полиции РК. РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T23:11
2026-06-21T23:29
новости крыма
крым
мвд по республике крым
прокуратура республики крым
первомайский район
происшествия
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/15/1157049195_0:398:768:830_1920x0_80_0_0_0f34bcd06ec70926221075e2dcd6ab4e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Пассажирский микроавтобус и иномарка столкнулись в Первомайском районе Крыма – два человека погибли, сообщает пресс-служба полиции РК.По данным правоохранителей, авария произошла в воскресенье в районе села Открытое. BMW при обгоне выехала на "встречку" и врезалась в спринтер, в котором находились 18 человек.Данные о других пострадавших уточняются. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.По поручению исполняющего обязанности прокурора Крыма Дмитрия Егорова ход проверки обстоятельств ДТП в Первомайском районе взят на контроль в республиканской прокуратуре. В ходе организованных проверочных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства при организации перевозки пассажиров. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
первомайский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/15/1157049195_0:222:768:798_1920x0_80_0_0_06a62bd30c2c45ed0f744bc912b195aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, мвд по республике крым, прокуратура республики крым, первомайский район, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
Пассажирский микроавтобус и иномарка столкнулись в Крыму – есть погибшие

В Крыму в ДТП с пассажирским микроавтобусом и иномаркой погибли два человека

23:11 21.06.2026 (обновлено: 23:29 21.06.2026)
 
© Прокуратура КрымаДТП в Первомайском районе Крыма
ДТП в Первомайском районе Крыма
© Прокуратура Крыма
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Пассажирский микроавтобус и иномарка столкнулись в Первомайском районе Крыма – два человека погибли, сообщает пресс-служба полиции РК.
По данным правоохранителей, авария произошла в воскресенье в районе села Открытое. BMW при обгоне выехала на "встречку" и врезалась в спринтер, в котором находились 18 человек.
"В результате ДТП два человека смертельно травмированы, один из которых несовершеннолетний 17 лет", – проинформировали в полиции.
Данные о других пострадавших уточняются. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.
© Прокуратура КрымаДТП в Первомайском районе Крыма
ДТП в Первомайском районе Крыма
© Прокуратура Крыма
ДТП в Первомайском районе Крыма
По поручению исполняющего обязанности прокурора Крыма Дмитрия Егорова ход проверки обстоятельств ДТП в Первомайском районе взят на контроль в республиканской прокуратуре. В ходе организованных проверочных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства при организации перевозки пассажиров. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в надзорном ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаКрымМВД по Республике КрымПрокуратура Республики КрымПервомайский районПроисшествияСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТП
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 22 июня
23:20Над Крымом работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
23:11Пассажирский микроавтобус и иномарка столкнулись в Крыму – есть погибшие
22:04Крымский мост: обстановка на объекте вечером 21 июня
21:52Новости Крыма: противоядие на удары Украины будет найдено – главное за день
21:28Открытия продолжаются: новые пещеры находят в разных районах Крыма
21:10Бережливый туризм – общероссийский тренд активно развивается в Крыму
20:48Выгода и экологическая польза: электрокары все популярнее в Крыму
20:20Еще 168 украинских беспилотников атаковали Крым и 11 регионов России
20:18В Севастополе вводят ограничения в работе транспорта и общепита
20:11Чаты жильцов МКД: зачем нужны и чем могут помочь
19:55На дорогах Симферополя станет больше пластиковых "зебр"
19:40Володин призвал все участвовавшие в ВОВ страны признать геноцид народов СССР
19:25Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
19:10На Крым надвигается холодный атмосферный фронт: чего ждать от погоды на неделе
18:52Закон о сталкинге в России: что обязательно должно быть прописано – мнение
18:28Крым в сердце спецоперации: Россия найдет противоядие на удары Украины – эксперт
18:22Два участка трассы в Крыму перекроют для транспорта
18:10Как самозанятым крымчанам получить оплачиваемый больничный
Лента новостейМолния