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Пассажирский микроавтобус и иномарка столкнулись в Крыму – есть погибшие

Пассажирский микроавтобус и иномарка столкнулись в Крыму – есть погибшие - РИА Новости Крым, 21.06.2026

Пассажирский микроавтобус и иномарка столкнулись в Крыму – есть погибшие

Пассажирский микроавтобус и иномарка столкнулись в Первомайском районе Крыма – два человека погибли, сообщает пресс-служба полиции РК. РИА Новости Крым, 21.06.2026

2026-06-21T23:11

2026-06-21T23:11

2026-06-21T23:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Пассажирский микроавтобус и иномарка столкнулись в Первомайском районе Крыма – два человека погибли, сообщает пресс-служба полиции РК.По данным правоохранителей, авария произошла в воскресенье в районе села Открытое. BMW при обгоне выехала на "встречку" и врезалась в спринтер, в котором находились 18 человек.Данные о других пострадавших уточняются. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.По поручению исполняющего обязанности прокурора Крыма Дмитрия Егорова ход проверки обстоятельств ДТП в Первомайском районе взят на контроль в республиканской прокуратуре. В ходе организованных проверочных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства при организации перевозки пассажиров. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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