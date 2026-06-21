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Паромные перевозки через Керченскую переправу остановлены

Паромные перевозки через Керченскую переправу остановлены - РИА Новости Крым, 21.06.2026

Паромные перевозки через Керченскую переправу остановлены

На Керченской переправе остановлены паромные перевозки, сообщили в региональном оперштабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 21.06.2026

2026-06-21T09:29

2026-06-21T09:29

2026-06-21T09:43

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. На Керченской переправе остановлены паромные перевозки, сообщили в региональном оперштабе Краснодарского края.Отмечается, что, поскольку большегрузному транспорту запрещен проезд по Крымскому мосту, водителям нужно выбирать альтернативный сухопутный маршрут – трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.В ночь на воскресенье украинские беспилотники атаковали паром на Керченской переправе в Темрюкском районе Кубани. Из-за атаки БПЛА произошло возгорание на нефтяном терминале. При атаке ВСУ на Керченский полуостров четыре человека погибли и 28 ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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