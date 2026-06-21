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Паромные перевозки через Керченскую переправу остановлены
Паромные перевозки через Керченскую переправу остановлены - РИА Новости Крым, 21.06.2026
Паромные перевозки через Керченскую переправу остановлены
На Керченской переправе остановлены паромные перевозки, сообщили в региональном оперштабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T09:29
2026-06-21T09:29
2026-06-21T09:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. На Керченской переправе остановлены паромные перевозки, сообщили в региональном оперштабе Краснодарского края.Отмечается, что, поскольку большегрузному транспорту запрещен проезд по Крымскому мосту, водителям нужно выбирать альтернативный сухопутный маршрут – трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.В ночь на воскресенье украинские беспилотники атаковали паром на Керченской переправе в Темрюкском районе Кубани. Из-за атаки БПЛА произошло возгорание на нефтяном терминале. При атаке ВСУ на Керченский полуостров четыре человека погибли и 28 ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Паромные перевозки через Керченскую переправу остановлены
В Керченском проливе остановлены перевозки через паромную переправу
09:29 21.06.2026 (обновлено: 09:43 21.06.2026)