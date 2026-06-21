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Паромные перевозки через Керченскую переправу остановлены - РИА Новости Крым, 21.06.2026
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Паромные перевозки через Керченскую переправу остановлены
Паромные перевозки через Керченскую переправу остановлены - РИА Новости Крым, 21.06.2026
Паромные перевозки через Керченскую переправу остановлены
На Керченской переправе остановлены паромные перевозки, сообщили в региональном оперштабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T09:29
2026-06-21T09:43
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. На Керченской переправе остановлены паромные перевозки, сообщили в региональном оперштабе Краснодарского края.Отмечается, что, поскольку большегрузному транспорту запрещен проезд по Крымскому мосту, водителям нужно выбирать альтернативный сухопутный маршрут – трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.В ночь на воскресенье украинские беспилотники атаковали паром на Керченской переправе в Темрюкском районе Кубани. Из-за атаки БПЛА произошло возгорание на нефтяном терминале. При атаке ВСУ на Керченский полуостров четыре человека погибли и 28 ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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керченский пролив, керченская паромная переправа, новости, новости крыма, крым, краснодарский край, морской транспорт
Паромные перевозки через Керченскую переправу остановлены

В Керченском проливе остановлены перевозки через паромную переправу

09:29 21.06.2026 (обновлено: 09:43 21.06.2026)
 
© РосморречфлотПаромная переправа через Керченский пролив
Паромная переправа через Керченский пролив
© Росморречфлот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. На Керченской переправе остановлены паромные перевозки, сообщили в региональном оперштабе Краснодарского края.
"С 21 июня паромные перевозки через Керченскую переправу временно осуществляться не будут", – сказано в сообщении.
Отмечается, что, поскольку большегрузному транспорту запрещен проезд по Крымскому мосту, водителям нужно выбирать альтернативный сухопутный маршрут – трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.
В ночь на воскресенье украинские беспилотники атаковали паром на Керченской переправе в Темрюкском районе Кубани. Из-за атаки БПЛА произошло возгорание на нефтяном терминале. При атаке ВСУ на Керченский полуостров четыре человека погибли и 28 ранены.
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Керченский проливКерченская паромная переправаНовостиНовости КрымаКрымКраснодарский крайМорской транспорт
 
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