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Открытия продолжаются: новые пещеры находят в разных районах Крыма
Открытия продолжаются: новые пещеры находят в разных районах Крыма - РИА Новости Крым, 21.06.2026
Открытия продолжаются: новые пещеры находят в разных районах Крыма
В Крыму растет интерес к изучению подземного Крыма – около 20-30 новых пещер на полуострове открывают ученые каждый год. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T21:28
2026-06-21T21:28
2026-06-21T21:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Крыму растет интерес к изучению подземного Крыма – около 20-30 новых пещер на полуострове открывают ученые каждый год. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель отделения РГО в Республике Крым, замдиректора по науке пещеры Таврида КФУ имени Вернадского Геннадий Самохин.По его словам, с помощью геофизических исследований, электротомографии, ученые выявили там участки с очень высоким сопротивлением пород. Так же было, добавил спикер, и при открытии пещеры "Таврида"."Мы увидели ряд каналов достаточно большого диаметра, которые говорят о том, что, скорее всего, не 100%, но с большей долей вероятности, это пещера. Проверить можно только одним способом – пробурить. Пока мы этого не делаем, потому что нужно взять разрешение на бурение, но мы думаем об этом варианте, чтобы сделать нужную исследовательскую работу с применением буровых работ", – поделился собеседник.Такие же работы проводились и на плато Чатыр-Даг, добавил он. "Мы понимаем, что на Чатыр-Даге тоже можно найти новые пещеры, даже в экскурсионных местах. Сейчас на Чатыр-Даге известно 370 пещер – буквально пять лет назад их было 155. То есть мы за пять лет занесли в кадастры более 200 пещер. Мы делаем инвентаризацию пещер, и каждый год открывается и вносится в кадастр порядка 20-25 новых пещер. И это географические открытия не только крымские, но и российские", – подчеркнул Самохин.В Крыму, по информации председателя крымского отделения Российского географического общества, множество находок в пещерах, где есть останки человека.В пещерах – уникальные условия, сказал гость эфира, при которых сохраняются биоцинозы, которые давно могли исчезнуть. "У нас продолжается проект с Институтом биологии Южных морей по исследованию затопленных прибрежных пещер в районе берегов Крыма. 250 пещер мы знаем на побережье", – отметил Самохин.В обычных пещерах Крыма тоже каждый год находятся новые виды животных, обратил внимание специалист."Крымские пещеры прекрасно известны, но и там находятся постоянно новые виды животных. На уровне видов и родов. Мы даже новые рода открываем в пещерах! Поэтому тем молодым людям, кто хочет выбрать свою цель в жизни, то есть сделать новые открытия с точки зрения биологии – под землей намного проще, чем исследовать наземные виды", – заметил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уменьшенная копия "Тавриды": под Симферополем обнаружили новую пещеруВ крымских пещерах можно вести подготовку космонавтовПоток огромный: сколько посетителей увидели открытия пещеры "Таврида"
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крым, пещеры в крыму, геннадий самохин, туризм в крыму, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым.
В Крыму растет интерес к изучению подземного Крыма – около 20-30 новых пещер на полуострове открывают ученые каждый год. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал председатель отделения РГО в Республике Крым, замдиректора по науке пещеры Таврида КФУ имени Вернадского Геннадий Самохин.
"Крымский федеральный университет обладает не только методиками, но и оборудованием для поиска и исследования подобных полостей. Мы проводили исследование на участке между поселком Мазанка и поселком Трудовое", – рассказал гость студии.
По его словам, с помощью геофизических исследований, электротомографии, ученые выявили там участки с очень высоким сопротивлением пород. Так же было, добавил спикер, и при открытии пещеры "Таврида".
"Мы увидели ряд каналов достаточно большого диаметра, которые говорят о том, что, скорее всего, не 100%, но с большей долей вероятности, это пещера. Проверить можно только одним способом – пробурить. Пока мы этого не делаем, потому что нужно взять разрешение на бурение, но мы думаем об этом варианте, чтобы сделать нужную исследовательскую работу с применением буровых работ", – поделился собеседник.
Такие же работы проводились и на плато Чатыр-Даг, добавил он. "Мы понимаем, что на Чатыр-Даге тоже можно найти новые пещеры, даже в экскурсионных местах. Сейчас на Чатыр-Даге известно 370 пещер – буквально пять лет назад их было 155. То есть мы за пять лет занесли в кадастры более 200 пещер. Мы делаем инвентаризацию пещер, и каждый год открывается и вносится в кадастр порядка 20-25 новых пещер. И это географические открытия не только крымские, но и российские", – подчеркнул Самохин.
В Крыму, по информации председателя крымского отделения Российского географического общества, множество находок в пещерах, где есть останки человека.
"У нас в Крыму достаточно богатые находки. И мы знаем, что в России впервые именно в Крыму были найдены в Волчьем Гроте первые останки неандертальцев. Именно в Крыму, из Крыма пошла вся наша история про первобытных людей, неандертальцев, кроманьонцев", – обозначил спикер.
В пещерах – уникальные условия, сказал гость эфира, при которых сохраняются биоцинозы, которые давно могли исчезнуть. "У нас продолжается проект с Институтом биологии Южных морей по исследованию затопленных прибрежных пещер в районе берегов Крыма. 250 пещер мы знаем на побережье", – отметил Самохин.
В обычных пещерах Крыма тоже каждый год находятся новые виды животных, обратил внимание специалист.
"Крымские пещеры прекрасно известны, но и там находятся постоянно новые виды животных. На уровне видов и родов. Мы даже новые рода открываем в пещерах! Поэтому тем молодым людям, кто хочет выбрать свою цель в жизни, то есть сделать новые открытия с точки зрения биологии – под землей намного проще, чем исследовать наземные виды", – заметил эксперт.
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