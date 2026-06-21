Рейтинг@Mail.ru
Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260621/otboy-vozdushnoy-trevogi-zvuchit-v-sevastopole-1157040518.html
Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.06.2026
Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T19:25
2026-06-21T19:25
севастополь
новости севастополя
срочные новости крыма
крым
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352526_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_39a925d991691f2ecde8242fb49aace1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352526_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_3a331837896cce4f9c3623f9a9d16d6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, срочные новости крыма, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе

Отбой воздушной тревоги в Севастополе

19:25 21.06.2026
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал он в МАКС.
Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.
При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СевастопольНовости СевастополяСрочные новости КрымаКрымМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяВоздушная тревога в Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:48Выгода и экологическая польза: электрокары все популярнее в Крыму
20:20Еще 168 украинских беспилотников атаковали Крым и 11 регионов России
20:18В Севастополе вводят ограничения в работе транспорта и общепита
20:11Чаты жильцов МКД: зачем нужны и чем могут помочь
19:55На дорогах Симферополя станет больше пластиковых "зебр"
19:40Володин призвал все участвовавшие в ВОВ страны признать геноцид народов СССР
19:25Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
19:10На Крым надвигается холодный атмосферный фронт: чего ждать от погоды на неделе
18:52Закон о сталкинге в России: что обязательно должно быть прописано – мнение
18:28Крым в сердце спецоперации: Россия найдет противоядие на удары Украины – эксперт
18:22Два участка трассы в Крыму перекроют для транспорта
18:10Как самозанятым крымчанам получить оплачиваемый больничный
17:55Реально и виртуально: фиджитал-спорт может войти в школьную программу
17:28Что выявил общественный мониторинг безопасности детских площадок в Крыму
17:08В Крыму в два поселка подведут воду и канализацию на ряд объектов
16:55Экзамен для водителей по навыкам первой помощи при ДТП будет обязательным
16:40В Севастополе воздушная тревога объявлена в пятый раз за сутки
16:28Центр Севастополя подключают к газу после ремонта
16:07У подростка в Феодосии изъяли мотоцикл за ночную езду
15:55В Севастополе полностью восстановили электроснабжение
Лента новостейМолния