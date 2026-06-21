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Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.06.2026
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Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.06.2026
Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T00:29
2026-06-21T00:29
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севастополь
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безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе

Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе

00:29 21.06.2026
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал он в МАКС.
Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.
Симферополь - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Вчера, 22:45
Новая атака ВСУ на Крым началась - беспилотная опасность, работает ПВО
При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.
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Заголовок открываемого материала
00:54Крымский мост сейчас - обстановка во время атаки дронов ВСУ
00:29Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
00:01Жара близко: погода в Крыму на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 21 июня
23:48В Севастополе включили сирены – объявлена воздушная тревога
23:27Кучма, Ющенко и Порошенко* отказались от ордена Польши
22:45Новая атака ВСУ на Крым началась - беспилотная опасность, работает ПВО
22:43Расписание поездов "Таврия" в Крым и из Крыма - изменение маршрута
22:06Митрополит Тихон стал настоятелем кафедрального собора в Симферополе
21:33Смертельное нападение в Краснодаре и лихорадка Денге – главное за день
21:10Прекращение сообщения Херсонской области с Крымом - Сальдо опроверг фейки
20:56По закону стаи: почему собаки стали чаще нападать на людей в Крыму
20:35ПВО сбила еще 24 украинских дрона над Крымом и другими регионами России
20:04Севастопольский театр оперы и балета выиграл "Золотую маску"
19:55До приезда спасателей: как оказать помощь при травмах в походе
19:03В Севастополе прошел выпуск училища имени Нахимова
18:51Тысячи розовых кустов: крымский романс о любви
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