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Новости СВО: армия России бьет ВСУ по всем фронтам

Новости СВО: армия России бьет ВСУ по всем фронтам - РИА Новости Крым, 21.06.2026

Новости СВО: армия России бьет ВСУ по всем фронтам

Министерство обороны России опубликовало сводку по ситуации в зоне СВО за прошедшие сутки. РИА Новости Крым, 21.06.2026

2026-06-21T13:39

2026-06-21T13:39

2026-06-21T13:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Министерство обороны России опубликовало сводку по ситуации в зоне СВО за прошедшие сутки.Так, подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад, батальона беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной и штурмовой бригад ВСУ в Донецкой Народной Республики."В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продвигаются в северо-западной части города. Подразделения 31-го и 37-го полков 67-й мотострелковой дивизии овладели 12 опорными пунктами противника и очистили от украинских вооруженных формирований 53 здания", – говорится в сообщении оборонного министерства в канале МАКС.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ Донецкой Народной Республики.В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики подразделения "Южной" группировки войск вели активные наступательные действия и продолжали ликвидацию разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки от украинских боевиков освобождено 104 здания. ВСУ потеряли 24 наземных робототехнических комплекса и 25 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов" на территории Донецкой Народной Республике. Потери украинских вооруженных формирований составили более 280 военнослужащих, а также технику, включая системы залпового огня "Град".В Запорожской области громить врага продолжают подразделения группировки войск "Восток". Они продвинулись в глубину обороны противника, там противник потерял до 500 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Юрковка, Орехов, Любимовка и Преображенка Запорожской области", – говорится в сводке.Помимо 60 военнослужащих ВСУ уничтожены две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, артиллерийское орудие и четыре станции радиоэлектронной борьбы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

харьковская область

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днепропетровская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу