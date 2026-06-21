Новости Крыма: противоядие на удары Украины будет найдено – главное за день
Атаки на Крым и Севастополь и противоядие от ударов Украины – главное за день
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Атаки ВСУ на Крым и Севастополь: остановка продажи топлива, электроэнергия по графикам и задержка поездов. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Атаки на Крым и Севастополь
В ночь на воскресенье украинские боевики предприняли очередную атаку на Крым и Севастополь. На полуострове объявляли ракетную и беспилотную тревогу – опасность применения дронов длилась всю ночь. Черноморский флот уничтожил четыре украинских безэкипажных катера. В Севастополе несколько раз объявляли воздушную тревогу – всего в первой половине дня воскресенья в городе-герое сбили 17 беспилотников. Один из них с неразорвавшимся боекомплектом упал на многоквартирный жилой дом, был обезврежен.
Средства ПВО ВС РФ в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 239 беспилотников ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. В течение дня воскресенья над Крымом, Азовским и Черным морями и другими российскими регионами были ликвидированы еще 168 украинских дронов.
Перекрытие Крымского моста и остановка Керченской переправы
В течение 9 часов было закрыто движение по Крымскому мосту.
В ночь на воскресенье украинские беспилотники атаковали паром на Керченской переправе и нефтяной терминал на Кубани – погиб человек на переправе и один был ранен. Четыре человека погибли при атаке ВСУ и 28 ранены при атаке на Керченский полуостров. Среди раненых есть дети. Следственный комитете России возбудил уголовное дело о теракте. На Керченской переправе остановлены паромные перевозки.
Из-за закрытия Крымского моста несколько поездов "Таврия" сообщением в Крым и на материк задерживаются в пути.
Ограничение продажи топлива
С 21 июня в Крыму прекращена продажа топлива, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "Сегодня, 21 июня, с 9:00 на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым", – написал Аксенов в своем канале в МАКС.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также проинформировал о задержках поставки топлива в город, в связи с чем в воскресенье, 21 июня, а также 22 и 23 июня в целях экономии топливо в городе продаваться не будет. Заправка будет производиться только для транспорта специальных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города. Общественный транспорт меняет время своей работы: с 05:30 до 21:00. Паромы курсировать не будут, только пассажирские катера. При этом временно торговые центры, супермаркеты и гипермаркеты будут работать с 07:00 до 20:00. Мелкие магазины, киоски и аптеки устанавливают график по своему усмотрению, а кафе и точки общественного питания – с 08:00 до 20:00. Также с 22 июня и до особого распоряжения отменяются все уличные мероприятия.
Свет по графикам
Утром в воскресенье, 21 июня, несколько районов Крыма частично остались без света. Произошло частичное отключение потребителей Северо-западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов. Большинство насосных станций, находящихся на обслуживании предприятия "Вода Крыма", были обесточены. В Севастополе и Крыму ввели временные графики ограничения потребления электроэнергии. Позднее в Севастополе восстановили подачу электричества, но уличное освещение включаться не будет. Из-за перегруза электросетей за пределами Севастополя возможны графики временного отключения электроэнергии, предупредил губернатор Развожаев. И призвал всех снизить потребление, использовать меньше бытовых приборов одновременно.
Жара в Крыму
В западных районах Крыма в воскресенье и последующие два дня ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В МЧС напомнили, что в связи с высокой пожароопасностью запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности. При возникновении происшествий звонить по телефонам 101 и 112.