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Новости Крыма: противоядие на удары Украины будет найдено – главное за день - РИА Новости Крым, 21.06.2026
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Новости Крыма: противоядие на удары Украины будет найдено – главное за день
Новости Крыма: противоядие на удары Украины будет найдено – главное за день - РИА Новости Крым, 21.06.2026
Новости Крыма: противоядие на удары Украины будет найдено – главное за день
Атаки ВСУ на Крым и Севастополь: остановка продажи топлива, электроэнергия по графикам и задержка поездов. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА... РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T21:52
2026-06-21T21:52
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новости
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атака всу на крым и севастополь 21 июня 2026 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Атаки ВСУ на Крым и Севастополь: остановка продажи топлива, электроэнергия по графикам и задержка поездов. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атаки на Крым и СевастопольВ ночь на воскресенье украинские боевики предприняли очередную атаку на Крым и Севастополь. На полуострове объявляли ракетную и беспилотную тревогу – опасность применения дронов длилась всю ночь. Черноморский флот уничтожил четыре украинских безэкипажных катера. В Севастополе несколько раз объявляли воздушную тревогу – всего в первой половине дня воскресенья в городе-герое сбили 17 беспилотников. Один из них с неразорвавшимся боекомплектом упал на многоквартирный жилой дом, был обезврежен.Средства ПВО ВС РФ в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 239 беспилотников ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. В течение дня воскресенья над Крымом, Азовским и Черным морями и другими российскими регионами были ликвидированы еще 168 украинских дронов.Перекрытие Крымского моста и остановка Керченской переправыВ течение 9 часов было закрыто движение по Крымскому мосту.В ночь на воскресенье украинские беспилотники атаковали паром на Керченской переправе и нефтяной терминал на Кубани – погиб человек на переправе и один был ранен. Четыре человека погибли при атаке ВСУ и 28 ранены при атаке на Керченский полуостров. Среди раненых есть дети. Следственный комитете России возбудил уголовное дело о теракте. На Керченской переправе остановлены паромные перевозки.Из-за закрытия Крымского моста несколько поездов "Таврия" сообщением в Крым и на материк задерживаются в пути.Ограничение продажи топливаС 21 июня в Крыму прекращена продажа топлива, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "Сегодня, 21 июня, с 9:00 на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым", – написал Аксенов в своем канале в МАКС.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также проинформировал о задержках поставки топлива в город, в связи с чем в воскресенье, 21 июня, а также 22 и 23 июня в целях экономии топливо в городе продаваться не будет. Заправка будет производиться только для транспорта специальных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города. Общественный транспорт меняет время своей работы: с 05:30 до 21:00. Паромы курсировать не будут, только пассажирские катера. При этом временно торговые центры, супермаркеты и гипермаркеты будут работать с 07:00 до 20:00. Мелкие магазины, киоски и аптеки устанавливают график по своему усмотрению, а кафе и точки общественного питания – с 08:00 до 20:00. Также с 22 июня и до особого распоряжения отменяются все уличные мероприятия.Свет по графикамУтром в воскресенье, 21 июня, несколько районов Крыма частично остались без света. Произошло частичное отключение потребителей Северо-западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов. Большинство насосных станций, находящихся на обслуживании предприятия "Вода Крыма", были обесточены. В Севастополе и Крыму ввели временные графики ограничения потребления электроэнергии. Позднее в Севастополе восстановили подачу электричества, но уличное освещение включаться не будет. Из-за перегруза электросетей за пределами Севастополя возможны графики временного отключения электроэнергии, предупредил губернатор Развожаев. И призвал всех снизить потребление, использовать меньше бытовых приборов одновременно.Жара в КрымуВ западных районах Крыма в воскресенье и последующие два дня ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В МЧС напомнили, что в связи с высокой пожароопасностью запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности. При возникновении происшествий звонить по телефонам 101 и 112.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260621/krym-v-serdtse-spetsoperatsii-rossiya-naydet-protivoyadie-na-udary-ukrainy--ekspert-1157046015.html
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, новости, главное за день, атака всу на крым и севастополь 21 июня 2026 года
Новости Крыма: противоядие на удары Украины будет найдено – главное за день

Атаки на Крым и Севастополь и противоядие от ударов Украины – главное за день

21:52 21.06.2026
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Атаки ВСУ на Крым и Севастополь: остановка продажи топлива, электроэнергия по графикам и задержка поездов. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атаки на Крым и Севастополь

В ночь на воскресенье украинские боевики предприняли очередную атаку на Крым и Севастополь. На полуострове объявляли ракетную и беспилотную тревогу – опасность применения дронов длилась всю ночь. Черноморский флот уничтожил четыре украинских безэкипажных катера. В Севастополе несколько раз объявляли воздушную тревогу – всего в первой половине дня воскресенья в городе-герое сбили 17 беспилотников. Один из них с неразорвавшимся боекомплектом упал на многоквартирный жилой дом, был обезврежен.
Средства ПВО ВС РФ в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 239 беспилотников ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. В течение дня воскресенья над Крымом, Азовским и Черным морями и другими российскими регионами были ликвидированы еще 168 украинских дронов.
Российский флаг в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
18:28Эксклюзивы РИА Новости Крым
Крым в сердце спецоперации: Россия найдет противоядие на удары Украины – эксперт

Перекрытие Крымского моста и остановка Керченской переправы

В течение 9 часов было закрыто движение по Крымскому мосту.
В ночь на воскресенье украинские беспилотники атаковали паром на Керченской переправе и нефтяной терминал на Кубани – погиб человек на переправе и один был ранен. Четыре человека погибли при атаке ВСУ и 28 ранены при атаке на Керченский полуостров. Среди раненых есть дети. Следственный комитете России возбудил уголовное дело о теракте. На Керченской переправе остановлены паромные перевозки.
Из-за закрытия Крымского моста несколько поездов "Таврия" сообщением в Крым и на материк задерживаются в пути.
Лесной пожар
14:14
В Бахчисарайском районе Крыма потушили лесной пожар

Ограничение продажи топлива

С 21 июня в Крыму прекращена продажа топлива, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "Сегодня, 21 июня, с 9:00 на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым", – написал Аксенов в своем канале в МАКС.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также проинформировал о задержках поставки топлива в город, в связи с чем в воскресенье, 21 июня, а также 22 и 23 июня в целях экономии топливо в городе продаваться не будет. Заправка будет производиться только для транспорта специальных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города. Общественный транспорт меняет время своей работы: с 05:30 до 21:00. Паромы курсировать не будут, только пассажирские катера. При этом временно торговые центры, супермаркеты и гипермаркеты будут работать с 07:00 до 20:00. Мелкие магазины, киоски и аптеки устанавливают график по своему усмотрению, а кафе и точки общественного питания – с 08:00 до 20:00. Также с 22 июня и до особого распоряжения отменяются все уличные мероприятия.
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
18:22Ситуация на дорогах Крыма
Два участка трассы в Крыму перекроют для транспорта

Свет по графикам

Утром в воскресенье, 21 июня, несколько районов Крыма частично остались без света. Произошло частичное отключение потребителей Северо-западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов. Большинство насосных станций, находящихся на обслуживании предприятия "Вода Крыма", были обесточены. В Севастополе и Крыму ввели временные графики ограничения потребления электроэнергии. Позднее в Севастополе восстановили подачу электричества, но уличное освещение включаться не будет. Из-за перегруза электросетей за пределами Севастополя возможны графики временного отключения электроэнергии, предупредил губернатор Развожаев. И призвал всех снизить потребление, использовать меньше бытовых приборов одновременно.
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
16:55
Экзамен для водителей по навыкам первой помощи при ДТП будет обязательным

Жара в Крыму

В западных районах Крыма в воскресенье и последующие два дня ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В МЧС напомнили, что в связи с высокой пожароопасностью запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности. При возникновении происшествий звонить по телефонам 101 и 112.
Гроза над морем
19:10
На Крым надвигается холодный атмосферный фронт: чего ждать от погоды на неделе
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Новости КрымаКрымНовости СевастополяСевастопольНовостиГлавное за деньАтака ВСУ на Крым и Севастополь 21 июня 2026 года
 
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Заголовок открываемого материала
22:04Крымский мост: обстановка на объекте вечером 21 июня
21:52Новости Крыма: противоядие на удары Украины будет найдено – главное за день
21:28Открытия продолжаются: новые пещеры находят в разных районах Крыма
21:10Бережливый туризм – общероссийский тренд активно развивается в Крыму
20:48Выгода и экологическая польза: электрокары все популярнее в Крыму
20:20Еще 168 украинских беспилотников атаковали Крым и 11 регионов России
20:18В Севастополе вводят ограничения в работе транспорта и общепита
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19:40Володин призвал все участвовавшие в ВОВ страны признать геноцид народов СССР
19:25Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
19:10На Крым надвигается холодный атмосферный фронт: чего ждать от погоды на неделе
18:52Закон о сталкинге в России: что обязательно должно быть прописано – мнение
18:28Крым в сердце спецоперации: Россия найдет противоядие на удары Украины – эксперт
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18:10Как самозанятым крымчанам получить оплачиваемый больничный
17:55Реально и виртуально: фиджитал-спорт может войти в школьную программу
17:28Что выявил общественный мониторинг безопасности детских площадок в Крыму
17:08В Крыму в два поселка подведут воду и канализацию на ряд объектов
16:55Экзамен для водителей по навыкам первой помощи при ДТП будет обязательным
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