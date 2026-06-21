https://crimea.ria.ru/20260621/novosti-kryma-chto-proiskhodit-na-poluostrove-posle-nochnoy-ataki-vsu-1157036055.html

Новости Крыма: что происходит на полуострове после ночной атаки ВСУ

Новости Крыма: что происходит на полуострове после ночной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 21.06.2026

Новости Крыма: что происходит на полуострове после ночной атаки ВСУ

В ночь на воскресенье украинские боевики предприняли очередную массированную атаку на Крым и Севастополь. На полуострове объявляли ракетную и беспилотную... РИА Новости Крым, 21.06.2026

2026-06-21T10:25

2026-06-21T10:25

2026-06-21T11:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье украинские боевики предприняли очередную массированную атаку на Крым и Севастополь. На полуострове объявляли ракетную и беспилотную тревогу – опасность применения дронов длилась всю ночь. В Севастополе трижды объявляли воздушную тревогу. Также всю ночь и утром было закрыто движение по Крымскому мосту. В Керчи четыре человека погибли и 28 получили ранения. Главное об атаке на полуостров - в подборке РИА Новости Крым.Атака ВСУ на КрымНакануне вечером официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым сообщил о беспилотной опасности, на полуострове работала ПВО. В половине первого ночи воскресенья в Крыму была объявлена ракетная опасность – отбой применения ракетного вооружения объявили около часа ночи воскресенья. Отбой беспилотной опасности объявили в 6:47.Утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что четыре человека погибли при атаке ВСУ на Керченский полуостров, еще 28 ранены.Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь и поддержка, заверил он.Прокуратура Республики Крым контролирует соблюдение прав граждан после атаки БПЛА на Керченский полуостров, проинформировали в надзорном ведомстве. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего. Для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи в прокуратуре республики организована горячая линия: +7 (978) 053-62-08.Удар по Керченской переправеВ ночь на воскресенье украинские беспилотники атаковали также паром на Керченской переправе в Темрюкском районе Кубани, сообщили в региональном оперштабе.Паромные перевозки через Керченскую переправу остановлены.Из-за атаки БПЛА произошло возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка. Туда прибыли пожарно-спасательные подразделенияСитуация в СевастополеВ Севастополе в течение ночи дважды объявляли воздушную тревогу. Губернатор региона Михаил Развожаев проинформировал о сбитии беспилотников ВСУ."Сбито 4 БПЛА в районе Балаклавы и мыса Фиолент", – написал Развожаев в своем канале в МАКС в половине второго ночи воскресенья. И подчеркнул, что, по предварительной информации, никто из людей не пострадал. Отбой ночной воздушной тревоги прозвучал около пяти утра.Утром в воскресенье в городе снова объявляли воздушную тревогу. Силами ПВО и мобильными огневыми группами были сбиты 5 БПЛА в районе Северной стороны и мыса Фиолент. По предварительной информации никто из людей не пострадал.Данные МинобороныСредства ПВО в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 239 беспилотников ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны России.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Адыгея, перечислили в российском военном ведомстве.Ситуация с топливом в Крыму и СевастополеГубернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал о задержках поставки топлива в город, в связи с чем в воскресенье, 21 июня, на АЗС Севастополя заправляют только транспорт оперативных служб"Важное сообщение для автомобилистов Севастополя. Поставки топлива в город задерживаются. В связи с этим мы вынуждены сегодня отменить отпуск топлива по QR-кодам на АЗС "ТЭС". На текущий момент заправка осуществляется исключительно для транспорта оперативных служб", – написал глава региона в своем канале в МАКС.С 21 июня в Крыму также прекращена продажа топлива, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Отключения света в Крыму и СевастополеВ связи с повреждениями в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей Северо-западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов Крыма, сообщили в компании "Крымэнерго". Ведутся аварийно-восстановительные работы. Об ориентировочном времени восстановлени электроснабжения будет сообщено дополнительно.В Севастополе ввели график подачи света из-за перегруза на электросетях, сообщил глава региона Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260621/poezda-v-krym-chto-proiskhodit-s-dvizheniem-iz-za-zakrytiya-krymskogo-mosta-1157035166.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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