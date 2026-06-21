https://crimea.ria.ru/20260621/nochnaya-ataka-vsu-krym-i-sevastopol--chto-izvestno-1157032721.html

Ночная атака ВСУ Крым и Севастополь – что известно

Ночная атака ВСУ Крым и Севастополь – что известно - РИА Новости Крым, 21.06.2026

Ночная атака ВСУ Крым и Севастополь – что известно

В ночь на воскресенье украинские боевики предприняли очередную атаку на Крым и Севастополь. На полуострове объявляли ракетную и беспилотную тревогу – опасность... РИА Новости Крым, 21.06.2026

2026-06-21T07:00

2026-06-21T07:00

2026-06-21T07:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье украинские боевики предприняли очередную атаку на Крым и Севастополь. На полуострове объявляли ракетную и беспилотную тревогу – опасность применения дронов длилась всю ночь. В Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу. Также всю ночь закрыто движение по Крымскому мосту.Накануне вечером официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым сообщил о беспилотной опасности, на полуострове работала ПВО. В половине первого ночи воскресенья в Крыму была объявлена ракетная опасность – отбой применения ракетного вооружения объявили около часа ночи воскресенья. Отбой беспилотной опасности объявили в 6:47.В Севастополе в течение ночи дважды объявляли воздушную тревогу. Губернатор региона Михаил Развожаев проинформировал о сбитии беспилотников ВСУ."Сбито 4 БПЛА в районе Балаклавы и мыса Фиолент", – написал Развожаев в своем канале в МАКС в половине второго ночи воскресенья. И подчеркнул, что, по предварительной информации, никто из людей не пострадал. Отбой ночной воздушной тревоги прозвучал около пяти утра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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