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Ночная атака ВСУ Крым и Севастополь – что известно - РИА Новости Крым, 21.06.2026
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Ночная атака ВСУ Крым и Севастополь – что известно
Ночная атака ВСУ Крым и Севастополь – что известно - РИА Новости Крым, 21.06.2026
Ночная атака ВСУ Крым и Севастополь – что известно
В ночь на воскресенье украинские боевики предприняли очередную атаку на Крым и Севастополь. На полуострове объявляли ракетную и беспилотную тревогу – опасность... РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T07:00
2026-06-21T07:36
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михаил развожаев
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ракетная опасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье украинские боевики предприняли очередную атаку на Крым и Севастополь. На полуострове объявляли ракетную и беспилотную тревогу – опасность применения дронов длилась всю ночь. В Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу. Также всю ночь закрыто движение по Крымскому мосту.Накануне вечером официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым сообщил о беспилотной опасности, на полуострове работала ПВО. В половине первого ночи воскресенья в Крыму была объявлена ракетная опасность – отбой применения ракетного вооружения объявили около часа ночи воскресенья. Отбой беспилотной опасности объявили в 6:47.В Севастополе в течение ночи дважды объявляли воздушную тревогу. Губернатор региона Михаил Развожаев проинформировал о сбитии беспилотников ВСУ."Сбито 4 БПЛА в районе Балаклавы и мыса Фиолент", – написал Развожаев в своем канале в МАКС в половине второго ночи воскресенья. И подчеркнул, что, по предварительной информации, никто из людей не пострадал. Отбой ночной воздушной тревоги прозвучал около пяти утра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ночная атака ВСУ Крым и Севастополь – что известно

Крым и Севастополь ночью атаковали ВСУ – тревога была объявлена на всю ночь

07:00 21.06.2026 (обновлено: 07:36 21.06.2026)
 
© РИА Новости . Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкГород Гурзуф в Крыму
Город Гурзуф в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости . Alexey Malgavko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье украинские боевики предприняли очередную атаку на Крым и Севастополь. На полуострове объявляли ракетную и беспилотную тревогу – опасность применения дронов длилась всю ночь. В Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу. Также всю ночь закрыто движение по Крымскому мосту.
Накануне вечером официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым сообщил о беспилотной опасности, на полуострове работала ПВО. В половине первого ночи воскресенья в Крыму была объявлена ракетная опасность – отбой применения ракетного вооружения объявили около часа ночи воскресенья. Отбой беспилотной опасности объявили в 6:47.
В Севастополе в течение ночи дважды объявляли воздушную тревогу. Губернатор региона Михаил Развожаев проинформировал о сбитии беспилотников ВСУ.
"Сбито 4 БПЛА в районе Балаклавы и мыса Фиолент", – написал Развожаев в своем канале в МАКС в половине второго ночи воскресенья. И подчеркнул, что, по предварительной информации, никто из людей не пострадал. Отбой ночной воздушной тревоги прозвучал около пяти утра.
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Несение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
07:36
239 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще восемь регионов России
Срочные новости КрымаНовости СевастополяКрымСевастопольМихаил РазвожаевВоздушная тревога в СевастополеРакетная опасность
 
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Заголовок открываемого материала
09:43Отбой воздушной тревоги в Севастополе
09:34Поезда в Крым: что происходит с движением из-за закрытия Крымского моста
09:29Паромные перевозки через Керченскую переправу остановлены
09:24Жара и сушь на западе Крыма грозит пожарами
09:00ВСУ атакуют Севастополь – работает авиация
08:43При атаке ВСУ на Керченский полуостров четыре человека погибли и 28 ранены
08:37ВСУ ударили по парому на Керченской переправе и нефтяному терминалу
08:31Воздушную тревогу объявили в Севастополе
08:02В Севастополе задерживаются поставки топлива
07:36239 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще восемь регионов России
07:07Все округа Херсонской области и часть Запорожской полностью или частично обесточены
07:00Ночная атака ВСУ Крым и Севастополь – что известно
00:54Крымский мост сейчас - обстановка во время атаки дронов ВСУ
00:29Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
00:01Жара близко: погода в Крыму на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 21 июня
23:48В Севастополе включили сирены – объявлена воздушная тревога
23:27Кучма, Ющенко и Порошенко* отказались от ордена Польши
22:45Новая атака ВСУ на Крым началась - беспилотная опасность, работает ПВО
22:43Расписание поездов "Таврия" в Крым и из Крыма - изменение маршрута
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