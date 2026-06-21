https://crimea.ria.ru/20260621/napavshiy-s-nozhom-na-lyudey-v-krasnodare-priznal-vinu-1157039951.html

Напавший с ножом на людей в Краснодаре признал вину

Напавший с ножом на людей в Краснодаре признал вину - РИА Новости Крым, 21.06.2026

Напавший с ножом на людей в Краснодаре признал вину

Подозреваемый в нападении с ножом на посетителей одного из торговых центров Краснодара признал свою вину. Это следует из информационного сообщения управления... РИА Новости Крым, 21.06.2026

2026-06-21T15:29

2026-06-21T15:29

2026-06-21T15:29

краснодар

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

убийство

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_4b17e87f91878b3d1d74af34bb106d89.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Подозреваемый в нападении с ножом на посетителей одного из торговых центров Краснодара признал свою вину. Это следует из информационного сообщения управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.19-летнего молодого человека подозревают в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Следственные действия продолжаются.Из видео, предоставленном Следственным управление следственного комитета России, следует, что фигурант свою вину признает.20 июня молодой человек напал с ножом на людей в здании торгового центра в Краснодаре. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в результате нападения погибла женщина, еще несколько, в том числе ребенок, пострадали. Прежде чем напасть, нападавший бросил пиротехническое изделие в помещение, где расположен детский развлекательный центр. В этом помещении предварительно никто не пострадал.На кадрах, которые распространила пресс-служба МВД, задержанный рассказывает, что работает в строительном магазине, живет с матерью, его отец умер, в семье есть брат и две сестры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодар

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, убийство