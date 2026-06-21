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Напавший с ножом на людей в Краснодаре признал вину
Напавший с ножом на людей в Краснодаре признал вину - РИА Новости Крым, 21.06.2026
Напавший с ножом на людей в Краснодаре признал вину
Подозреваемый в нападении с ножом на посетителей одного из торговых центров Краснодара признал свою вину. Это следует из информационного сообщения управления... РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T15:29
2026-06-21T15:29
2026-06-21T15:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Подозреваемый в нападении с ножом на посетителей одного из торговых центров Краснодара признал свою вину. Это следует из информационного сообщения управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.19-летнего молодого человека подозревают в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Следственные действия продолжаются.Из видео, предоставленном Следственным управление следственного комитета России, следует, что фигурант свою вину признает.20 июня молодой человек напал с ножом на людей в здании торгового центра в Краснодаре. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в результате нападения погибла женщина, еще несколько, в том числе ребенок, пострадали. Прежде чем напасть, нападавший бросил пиротехническое изделие в помещение, где расположен детский развлекательный центр. В этом помещении предварительно никто не пострадал.На кадрах, которые распространила пресс-служба МВД, задержанный рассказывает, что работает в строительном магазине, живет с матерью, его отец умер, в семье есть брат и две сестры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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краснодар, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, убийство
Напавший с ножом на людей в Краснодаре признал вину
Напавший с ножом на людей в Краснодаре признал свою вину
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Подозреваемый в нападении с ножом на посетителей одного из торговых центров Краснодара признал свою вину. Это следует из информационного сообщения управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.
19-летнего молодого человека подозревают в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Следственные действия продолжаются.
Из видео, предоставленном Следственным управление следственного комитета России, следует, что фигурант свою вину признает.
"В настоящее время с фигурантом проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются мотивы совершенных преступлений, назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, судебно-психиатрическая и экспертиза холодного оружия", – говорится в приведенной следкомом информации.
20 июня молодой человек напал с ножом на людей в здании торгового центра в Краснодаре. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в результате нападения погибла женщина, еще несколько, в том числе ребенок, пострадали. Прежде чем напасть, нападавший бросил пиротехническое изделие в помещение, где расположен детский развлекательный центр. В этом помещении предварительно никто не пострадал.
На кадрах, которые распространила пресс-служба МВД, задержанный рассказывает, что работает в строительном магазине, живет с матерью, его отец умер, в семье есть брат и две сестры.
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