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Над Крымом работает ПВО – объявлена беспилотная опасность - РИА Новости Крым, 21.06.2026
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Над Крымом работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
Над Крымом работает ПВО – объявлена беспилотная опасность - РИА Новости Крым, 21.06.2026
Над Крымом работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
В Крыму объявлена беспилотная опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T23:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Над Крымом работает ПВО – объявлена беспилотная опасность

В Крыму работает ПВО - объявлена беспилотная опасность

23:20 21.06.2026 (обновлено: 23:22 21.06.2026)
 
© Министерство обороны РФРабота ПВО
Работа ПВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.
"БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ! Над Республикой Крым работает ПВО" – сказано в сообщении.
Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПВОКрымСрочные новости КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУАтаки ВСУ на Крым
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 22 июня
23:20Над Крымом работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
23:11Пассажирский микроавтобус и иномарка столкнулись в Крыму – есть погибшие
22:04Крымский мост: обстановка на объекте вечером 21 июня
21:52Новости Крыма: противоядие на удары Украины будет найдено – главное за день
21:28Открытия продолжаются: новые пещеры находят в разных районах Крыма
21:10Бережливый туризм – общероссийский тренд активно развивается в Крыму
20:48Выгода и экологическая польза: электрокары все популярнее в Крыму
20:20Еще 168 украинских беспилотников атаковали Крым и 11 регионов России
20:18В Севастополе вводят ограничения в работе транспорта и общепита
20:11Чаты жильцов МКД: зачем нужны и чем могут помочь
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