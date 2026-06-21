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На Крым надвигается холодный атмосферный фронт: чего ждать от погоды на неделе
На Крым надвигается холодный атмосферный фронт: чего ждать от погоды на неделе - РИА Новости Крым, 21.06.2026
На Крым надвигается холодный атмосферный фронт: чего ждать от погоды на неделе
Летняя погода с нормальными для этого сезона температурными показателями ожидает полуостров на следующей неделе, но в средине семидневки ожидается прохождение... РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T19:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Летняя погода с нормальными для этого сезона температурными показателями ожидает полуостров на следующей неделе, но в средине семидневки ожидается прохождение атмосферного фронта с дождями и грозами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Связано это, по разъяснению специалиста, с надвигающимся холодным атмосферным фронтом с севера. Поэтому будет переменная облачность, днем или уже к вечеру, возможны небольшие кратковременные дожди с грозами.Он также добавил, что из-за грозовых ливневых дождей температура воздуха немного понизится – в среду ночью +14…+19, а в дневные часы до +24…+29 градусов.Тем не менее, заверил ведущий специалист ФОБОС, это будет укладываться в рамки нормы и ухудшение погодных условий будет непродолжительным – буквально сутки-полтора, после чего, начиная с четверга и далее до конца недели, инициативу будет перехватывать очаг высокого атмосферного давления, и погода возьмет курс на улучшение.Евгений Тишковец поделился мнением, что осадки в Крыму никогда не бывают лишними, а в середине следующей недели как минимум до 7-10 литров дождевой воды может вылиться на один метр площади на территории республики.В заключение синоптик напомнил, что в этот период наступает астрономическое лето, когда Солнце находится в самых верхних точках, а год достигает "макушки лета".Поскольку температура воздуха будет соответствовать норме, то и температура морской воды на побережье будет подтягиваться вверх, также обозначил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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На Крым надвигается холодный атмосферный фронт: чего ждать от погоды на неделе
В Крыму ожидается теплая погода с кратковременным грозовым фронтом – прогноз на неделю
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым.
Летняя погода с нормальными для этого сезона температурными показателями ожидает полуостров на следующей неделе, но в средине семидневки ожидается прохождение атмосферного фронта с дождями и грозами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В начале следующей недели, в понедельник, ночью будет не ниже +12…+17, днем +25…+30 градусов. А начиная со вторника ситуация начнет постепенно меняться – ухудшаться", – предупредил метеоролог.
Связано это, по разъяснению специалиста, с надвигающимся холодным атмосферным фронтом с севера. Поэтому будет переменная облачность, днем или уже к вечеру, возможны небольшие кратковременные дожди с грозами.
"Под утро +13…+18, днем в любом случае воздух успеет прогреться до +25…+30, даже в некоторых районах до +33 градусов. В общем-то, ожидается такой перелом, который будет пролонгирован на среду, когда и произойдет прохождение холодного атмосферного фронта, но это будет иметь освежающий характер", – сказал Евгений Тишковец.
Он также добавил, что из-за грозовых ливневых дождей температура воздуха немного понизится – в среду ночью +14…+19, а в дневные часы до +24…+29 градусов.
Тем не менее, заверил ведущий специалист ФОБОС, это будет укладываться в рамки нормы и ухудшение погодных условий будет непродолжительным – буквально сутки-полтора, после чего, начиная с четверга и далее до конца недели, инициативу будет перехватывать очаг высокого атмосферного давления, и погода возьмет курс на улучшение.
"Уже в четверг это +13…+18 ночью, днем +25…+30 градусов. Ну и далее пятница, суббота, воскресенье по ночам не прохладнее +13…+18 и днем все те же +25…+30, может быть +26…+31. То есть идеальная норма, поэтому в целом неделя будет погожей, за исключением конца вторника и среды", – прогнозирует эксперт.
Евгений Тишковец поделился мнением, что осадки в Крыму никогда не бывают лишними, а в середине следующей недели как минимум до 7-10 литров дождевой воды может вылиться на один метр площади на территории республики.
"Это нормальное, стандартное лето. Солнце и вдруг набегут кучево-дождевые тучи, пройдут ливнем, освежающим грозовым дождем, и потом все снова вернется в стандарты крымского лета. Так что погоду очень хорошей", – сказал спикер.
В заключение синоптик напомнил, что в этот период наступает астрономическое лето, когда Солнце находится в самых верхних точках, а год достигает "макушки лета".
"Солнце достигает самой высокой точки над горизонтом и будет дан старт астрономическому лету, когда к Земле поступает больше всего солнечного света и тепла", – пояснил специалист.
Поскольку температура воздуха будет соответствовать норме, то и температура морской воды на побережье будет подтягиваться вверх, также обозначил он.
"Я думаю, что она более или менее выровняется на всех пляжах крымского полуострова, и все будет достаточно комфортно в рамках положенного курортного сезона", – подытожил ведущий специалист ФОБОС.
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