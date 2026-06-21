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На Крым надвигается холодный атмосферный фронт: чего ждать от погоды на неделе

На Крым надвигается холодный атмосферный фронт: чего ждать от погоды на неделе - РИА Новости Крым, 21.06.2026

На Крым надвигается холодный атмосферный фронт: чего ждать от погоды на неделе

Летняя погода с нормальными для этого сезона температурными показателями ожидает полуостров на следующей неделе, но в средине семидневки ожидается прохождение... РИА Новости Крым, 21.06.2026

2026-06-21T19:10

2026-06-21T19:10

2026-06-21T19:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Летняя погода с нормальными для этого сезона температурными показателями ожидает полуостров на следующей неделе, но в средине семидневки ожидается прохождение атмосферного фронта с дождями и грозами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Связано это, по разъяснению специалиста, с надвигающимся холодным атмосферным фронтом с севера. Поэтому будет переменная облачность, днем или уже к вечеру, возможны небольшие кратковременные дожди с грозами.Он также добавил, что из-за грозовых ливневых дождей температура воздуха немного понизится – в среду ночью +14…+19, а в дневные часы до +24…+29 градусов.Тем не менее, заверил ведущий специалист ФОБОС, это будет укладываться в рамки нормы и ухудшение погодных условий будет непродолжительным – буквально сутки-полтора, после чего, начиная с четверга и далее до конца недели, инициативу будет перехватывать очаг высокого атмосферного давления, и погода возьмет курс на улучшение.Евгений Тишковец поделился мнением, что осадки в Крыму никогда не бывают лишними, а в середине следующей недели как минимум до 7-10 литров дождевой воды может вылиться на один метр площади на территории республики.В заключение синоптик напомнил, что в этот период наступает астрономическое лето, когда Солнце находится в самых верхних точках, а год достигает "макушки лета".Поскольку температура воздуха будет соответствовать норме, то и температура морской воды на побережье будет подтягиваться вверх, также обозначил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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