https://crimea.ria.ru/20260621/na-dorogakh-simferopolya-stanet-bolshe-plastikovykh-zebr-1156987493.html

На дорогах Симферополя станет больше пластиковых "зебр"

На дорогах Симферополя станет больше пластиковых "зебр" - РИА Новости Крым, 21.06.2026

На дорогах Симферополя станет больше пластиковых "зебр"

В Симферополе для разметки пешеходных переходов возле социальных объектов будут использовать холодный пластик. Об этом рассказал РИА Новости Крым директор МБУ... РИА Новости Крым, 21.06.2026

2026-06-21T19:55

2026-06-21T19:55

2026-06-21T19:55

симферополь

новости крыма

пешеход

благоустройство

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе для разметки пешеходных переходов возле социальных объектов будут использовать холодный пластик. Об этом рассказал РИА Новости Крым директор МБУ "Город" Роман Гусынин.Он рассказал, что в Симферополе завершился основной объем работ по нанесению разметки, в том числе обновление пешеходных переходов. Проведены работы на 97 объектах улично-дорожной сети – это центральные проездные улицы и дороги рядом с социальными учреждениями.А на дорогах Севастополя впервые появится шумовая разметка. Специальные неровности, создающие вибрацию при наезде, появятся на аварийно-опасных участках и кольцевых развязках. Это дополнительная мера безопасности, которая поможет водителям сохранять концентрациюСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые дорожные знаки: как повлияет новшество на безопасность движенияДорога из Ялты в Севастополь готова на 90 процентовВ Джанкойском районе Крыма прокуратура через суд добилась ремонта дорог

симферополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, новости крыма, пешеход, благоустройство, городская среда