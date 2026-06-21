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На дорогах Симферополя станет больше пластиковых "зебр" - РИА Новости Крым, 21.06.2026
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На дорогах Симферополя станет больше пластиковых "зебр"
На дорогах Симферополя станет больше пластиковых "зебр" - РИА Новости Крым, 21.06.2026
На дорогах Симферополя станет больше пластиковых "зебр"
В Симферополе для разметки пешеходных переходов возле социальных объектов будут использовать холодный пластик. Об этом рассказал РИА Новости Крым директор МБУ... РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T19:55
2026-06-21T19:55
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новости крыма
пешеход
благоустройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе для разметки пешеходных переходов возле социальных объектов будут использовать холодный пластик. Об этом рассказал РИА Новости Крым директор МБУ "Город" Роман Гусынин.Он рассказал, что в Симферополе завершился основной объем работ по нанесению разметки, в том числе обновление пешеходных переходов. Проведены работы на 97 объектах улично-дорожной сети – это центральные проездные улицы и дороги рядом с социальными учреждениями.А на дорогах Севастополя впервые появится шумовая разметка. Специальные неровности, создающие вибрацию при наезде, появятся на аварийно-опасных участках и кольцевых развязках. Это дополнительная мера безопасности, которая поможет водителям сохранять концентрациюСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые дорожные знаки: как повлияет новшество на безопасность движенияДорога из Ялты в Севастополь готова на 90 процентовВ Джанкойском районе Крыма прокуратура через суд добилась ремонта дорог
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симферополь, новости крыма, пешеход, благоустройство, городская среда
На дорогах Симферополя станет больше пластиковых "зебр"

В Симферополе пешеходные переходы возле соцобъектов обновят холодным пластиком

19:55 21.06.2026
 
© Фото: sev.gov.ru/Пешеходный переход
Пешеходный переход
© Фото: sev.gov.ru/
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе для разметки пешеходных переходов возле социальных объектов будут использовать холодный пластик. Об этом рассказал РИА Новости Крым директор МБУ "Город" Роман Гусынин.

"Мы планируем у всех соцобъектов пешеходные переходы сделать из холодного пластика. Это является более долговечным (методом – ред.)", – отметил спикер.

Он рассказал, что в Симферополе завершился основной объем работ по нанесению разметки, в том числе обновление пешеходных переходов. Проведены работы на 97 объектах улично-дорожной сети – это центральные проездные улицы и дороги рядом с социальными учреждениями.

"Проводились как покраска в стандартном режиме, так и точечные работы на пешеходных переходах методом холодного пластика. Запланирован второй этап покраски – в августе-сентябре. Там уже будет больше работ с применением холодного пластика", – добавил директор учреждения.

А на дорогах Севастополя впервые появится шумовая разметка. Специальные неровности, создающие вибрацию при наезде, появятся на аварийно-опасных участках и кольцевых развязках. Это дополнительная мера безопасности, которая поможет водителям сохранять концентрацию
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