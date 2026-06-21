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Крымский мост: сколько ждать проезда после открытия движения
Крымский мост: сколько ждать проезда после открытия движения - РИА Новости Крым, 21.06.2026
Крымский мост: сколько ждать проезда после открытия движения
Перед Крымским мостом после открытия движения, которое было приостановлено на девять часов в ночь на воскресенье, проезда ждут 650 автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T11:02
2026-06-21T11:02
2026-06-21T11:02
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
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краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом после открытия движения, которое было приостановлено на девять часов в ночь на воскресенье, проезда ждут 650 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуКак попасть в Крым через Армянск в объезд моста – варианты маршрутовСколько топлива можно провезти в личном автомобиле через Крымский мост
https://crimea.ria.ru/20260610/poezda-v-krym-i-iz-kryma-kak-khodyat-i-chto-nuzhno-znat-passazhiram-1156765533.html
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Крымский мост: сколько ждать проезда после открытия движения
Крымский мост после открытия движения – проезда ждут 650 авто