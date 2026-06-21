Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - обстановка во время атаки дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 21.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260621/krymskiy-most-seychas---obstanovka-vo-vremya-ataki-dronov-vsu-1157032211.html
Крымский мост сейчас - обстановка во время атаки дронов ВСУ
Крымский мост сейчас - обстановка во время атаки дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 21.06.2026
Крымский мост сейчас - обстановка во время атаки дронов ВСУ
Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС. РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T00:54
2026-06-21T00:54
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
керченский пролив
керчь
новости крыма
срочные новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155353241_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_d668853409710e3f5143d600d7893c08.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС.В Крыму объявлена беспилотная опасность, работает ПВО.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260620/novaya-ataka-vsu-na-krym-nachalas---bespilotnaya-opasnost-rabotaet-pvo-1157031236.html
крымский мост
керченский пролив
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155353241_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_8375eb465ef3d55a3ac401f1b855176d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, керченский пролив, керчь, новости крыма, срочные новости крыма
Крымский мост сейчас - обстановка во время атаки дронов ВСУ

Крымский мост сейчас - движение перекрыто

00:54 21.06.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС.
В Крыму объявлена беспилотная опасность, работает ПВО.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – говорится в сообщении.
Симферополь - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Вчера, 22:45
Новая атака ВСУ на Крым началась - беспилотная опасность, работает ПВО
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымКерченский проливКерчьНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:54Крымский мост сейчас - обстановка во время атаки дронов ВСУ
00:29Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
00:01Жара близко: погода в Крыму на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 21 июня
23:48В Севастополе включили сирены – объявлена воздушная тревога
23:27Кучма, Ющенко и Порошенко* отказались от ордена Польши
22:45Новая атака ВСУ на Крым началась - беспилотная опасность, работает ПВО
22:43Расписание поездов "Таврия" в Крым и из Крыма - изменение маршрута
22:06Митрополит Тихон стал настоятелем кафедрального собора в Симферополе
21:33Смертельное нападение в Краснодаре и лихорадка Денге – главное за день
21:10Прекращение сообщения Херсонской области с Крымом - Сальдо опроверг фейки
20:56По закону стаи: почему собаки стали чаще нападать на людей в Крыму
20:35ПВО сбила еще 24 украинских дрона над Крымом и другими регионами России
20:04Севастопольский театр оперы и балета выиграл "Золотую маску"
19:55До приезда спасателей: как оказать помощь при травмах в походе
19:03В Севастополе прошел выпуск училища имени Нахимова
18:51Тысячи розовых кустов: крымский романс о любви
18:16Музей "небесной сотни": на Украине строят мемориал в честь майдана
17:45Часть Симферопольского района осталась без газа
17:03Что известно о нападении на людей в Краснодаре к этому часу
Лента новостейМолния