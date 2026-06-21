https://crimea.ria.ru/20260621/krymskiy-most-otkryli-dlya-proezda-spustya-devyat-chasov-1157034120.html

Крымский мост открыли для проезда спустя девять часов

Крымский мост открыли для проезда спустя девять часов - РИА Новости Крым, 21.06.2026

Крымский мост открыли для проезда спустя девять часов

Ограничение движения транспорта по Крымскому мосту, введенное в целях безопасности, снято спустя девять часов. Об этом сообщает канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 21.06.2026

2026-06-21T10:07

2026-06-21T10:07

2026-06-21T10:07

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Ограничение движения транспорта по Крымскому мосту, введенное в целях безопасности, снято спустя девять часов. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Движение было закрыто в 00:44 21 июня. В ночь на воскресенье украинские боевики предприняли очередную атаку на Крым и Севастополь. На полуострове объявляли ракетную и беспилотную тревогу – опасность применения дронов длилась всю ночь. В Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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тамань

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт