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Крымский мост открыли для проезда спустя девять часов
Крымский мост открыли для проезда спустя девять часов - РИА Новости Крым, 21.06.2026
Крымский мост открыли для проезда спустя девять часов
Ограничение движения транспорта по Крымскому мосту, введенное в целях безопасности, снято спустя девять часов. Об этом сообщает канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T10:07
2026-06-21T10:07
2026-06-21T10:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Ограничение движения транспорта по Крымскому мосту, введенное в целях безопасности, снято спустя девять часов. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Движение было закрыто в 00:44 21 июня. В ночь на воскресенье украинские боевики предприняли очередную атаку на Крым и Севастополь. На полуострове объявляли ракетную и беспилотную тревогу – опасность применения дронов длилась всю ночь. В Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост открыли для проезда спустя девять часов
Крымский мост открыли для проезда спустя девять часов