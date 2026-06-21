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Крым в сердце спецоперации: Россия найдет противоядие на удары Украины – эксперт

Крым в сердце спецоперации: Россия найдет противоядие на удары Украины – эксперт - РИА Новости Крым, 21.06.2026

Крым в сердце спецоперации: Россия найдет противоядие на удары Украины – эксперт

Ударами ВСУ по регионам России, в том числе Крыму и Севастополю, никогда не остановить наступление российских войск на фронтах СВО в зоне боевого... РИА Новости Крым, 21.06.2026

2026-06-21T18:28

2026-06-21T18:28

2026-06-21T18:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Ударами ВСУ по регионам России, в том числе Крыму и Севастополю, никогда не остановить наступление российских войск на фронтах СВО в зоне боевого соприкосновения. А киевские власти, предпринимая такие атаки, пытаются шантажировать Россию и принудить пойти на уступки. Об этом в комментарии корреспонденту РИА Новости Крым заявил политолог Денис Батурин."После Минских, Стамбульских соглашений, после "духа Анкориджа", от которого сейчас наступает период проветривания геополитического пространства, совершенно понятно, что никакая наша остановка военных действий, никакие жесты доброй воли не будут правильно поняты с точки зрения использования этой возможности для реальных переговоров, а не для перегруппировки, перевооружения, давления на Россию и так далее", – сказал собеседник.Безусловно, отметил политолог, Украина желает реализовать в отношении Крыма проект изоляции, и они хотят это преподнести как "перемогу".Батурин отметил, что в этих реалиях Украина нашла возможность действовать теми видами вооружений, с которыми пока, порой, трудно бороться. При этом он убежден, что борьба с беспилотниками будет безусловным следующим технологическим скачком и военно-техническим решением России.Эти удары ВСУ нацелены не только на то, чтобы испортить жизнь крымчанам – ведь, согласно известному высказыванию, для них "Крым должен быть или украинским, или безлюдным" – и получить моральную компенсацию за потерю полуострова, но имеют перед собой и более высокую цель, убежден собеседник РИА Новости Крым."Таким образом они выбивают себе определенные переговорные позиции и даже пытаются принудить Российскую Федерацию к переговорам. Речь идет о создании для России некой ситуации, в рамках которой та "должна пойти на уступки", – продолжает эксперт.Он особо подчеркнул, что каждый крымчанин сейчас живет в сердце военно-информационной спецоперации. В этой ситуации он советует искать информацию в официальных источниках, получать ее оттуда и не распространять слухи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"На любой БПЛА есть противоядие" - Лавров об угрозах Киева сделать Крым островомОторван от реальности: что ждет Зеленского в случае атаки на БеларусьВС РФ ударили по топливно-энергетической инфраструктуре Украины

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