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Какой сегодня праздник: 21 июня

Какой сегодня праздник: 21 июня - РИА Новости Крым, 21.06.2026

Какой сегодня праздник: 21 июня

21 июня отмечают Международный день йоги, Казимир Малевич написал знаменитый "Черный квадрат", а на экраны вышел культовый фильм Спилберга "Челюсти". Еще в этот РИА Новости Крым, 21.06.2026

2026-06-21T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. 21 июня отмечают Международный день йоги, Казимир Малевич написал знаменитый "Черный квадрат", а на экраны вышел культовый фильм Спилберга "Челюсти". Еще в этот день родились философ Жан Поль Сартр, писатель Александр Твардовский и культовый советский рок-музыкант, лидер группы "Кино" Виктор Цой.Что празднуют в миреВ ряде стран мира 21 июня отмечается Международный день йоги. Праздник установлен Генассамблеей ООН после обращения премьер-министра Индии, который предложил отмечать его в день летнего солнцестояния.В 2004 году Международная Ассоциация Скейтборд Компаний предложила 21 июня отмечать Международный день скейтбординга. Кстати, самым сложным трюком в истории скейтбординга считается прыжок на 900 градусов (два с половиной оборота в воздухе), выполненный в 1999 году прославленным скейтером Тони Хоуком. Самый высокий прыжок в скейтбординге – 5,5 метров, самый длинный – 16,11 метров.В России 21 июня ежегодно отмечается День кинологических подразделений МВД. Этот праздник считают профессиональным все собаководы, – для краткости его даже называют Днем кинолога.А еще в этот день можно отметить Международный день футболки, День солнечных зайчиков и якутский Новый год "Ысыах".Знаменательные событияВ 1804 году английский химик Смитсон Теннант представил в Лондонском королевском обществе отчет об открытии иридия и осмия (№77 и 76 в периодической таблице Менделеева).В 1893 году в Чикаго открылось первое в мире колесо обозрения. Проект задумывался как соперник Эйфелевой башни во Франции. Однако несмотря на то, что аттракцион инженера Джорджа Вашингтона Гейла Ферриса-младшего в диаметре составлял 75 метров и вмещал в себя 2160 человек – по 60 мест в каждой из 36 кабин, он все равно оказался в четыре раза ниже французского "конкурента".В 1915 году российский и советский художник-авангардист Казимир Малевич завершил работу над своим полотном "Черный квадрат", которое было представлено в декабре того же года на "футуристической выставке". С тех пор картина считается иконой мирового авангарда.В 1941 году в этот день германские войска получили условный сигнал начать боевые действия против СССР по плану "Барбаросса". На территории Советского Союза начали действовать диверсионные группы, а немецкий флот заминировал входы в Финский залив. До начала самой кровопролитной войны XX века оставались считанные часы.В 1948 году на компьютере "Манчестерская малая экспериментальная машина" впервые была запущена компьютерная программа.В 1975 году на киноэкраны в США вышел фильм Стивена Спилберга "Челюсти", снятый по одноименному роману Питера Бенчли. Сегодня критики считают эту картину одним из величайших фильмов, переломившим историю кино.В 2008 году сборная России по футболу впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата Европы, обыграв сборную Нидерландов со счетом 3:1. Мячи в ворота противника завели Роман Павлюченко, Дмитрий Торбинский и Андрей Аршавин.Кто родилсяВ 1797 году родился русский поэт, декабрист Вильгельм Кюхельбеккер. Был однокурсником Пушкина по Царскосельскому лицею. Однокашники называли его Кюхлей. За участие в восстании декабристов на Сенатской площади был арестован и приговорен к каторжным работам на 20 лет. Наказание отбывал в Иркутской области. Умер от чахотки в 1846 году.В 1832 году родился Джозеф Рейни – первый в США афроамериканец, который пробился в Палату представителей США, и второй чернокожий, служивший в Конгрессе США.В 1905 году родился знаменитый французский философ и писатель Жан Поль Сартр. В 1946 году стал лауреатом Нобелевской премии по литературе, но отказался от нее.В 1910 году родился советский писатель и поэт Александр Твардовский, автор знаменитой поэмы "Василий Теркин", благодаря которой стал культовым автором военного поколения. Дважды был главным редактором журнала "Новый мир".В 1935 году родилась французская писательница Франсуаза Саган, автор знаменитых романов "Здравствуй, грусть!", "Через месяц, через год", "Немного солнца в холодной воде" и других. Удостоена премии князя Монако за вклад в литературу.В 1941 году родился советский и российский актер театра и кино Валерий Золотухин. На его счету более сорока ролей, среди самых известных – в фильмах "Хозяин тайги", "Цветы запоздалые", "Бумбараш", "Бег", "Чародеи", "Остров сокровищ", "Мастер и Маргарита", "Дневной дозор" и другие.В 1962 году родился советский рок-музыкант, основатель и лидер группы "Кино" Виктор Цой. Культовой группа и ее лидер стали в 1988 году, после выхода альбома "Группа крови". 15 августа 1990 года погиб в автокатастрофе.Также в этот день родились советский и российский космонавт, Герой Российской Федерации Геннадий Падалка, мэр Москвы Сергей Собянин, американская певица Лана Дель Рей, сын принцессы Дианы принц Уильям.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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