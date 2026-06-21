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Как самозанятым крымчанам получить оплачиваемый больничный - РИА Новости Крым, 21.06.2026
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Как самозанятым крымчанам получить оплачиваемый больничный
Как самозанятым крымчанам получить оплачиваемый больничный - РИА Новости Крым, 21.06.2026
Как самозанятым крымчанам получить оплачиваемый больничный
Число самозанятых жителей Крыма, которые присоединились к программе добровольного страхования на случай временной нетрудоспособности, значительно выросло. С... РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T18:10
2026-06-21T18:10
крым
отделение социального фонда россии по республике крым
соцзащита
самозанятость
больничный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Число самозанятых жителей Крыма, которые присоединились к программе добровольного страхования на случай временной нетрудоспособности, значительно выросло. С начала 2026 года 332 самозанятых крымчанина перечислили в Соцфонд республики взносы на оплачиваемый больничный. Об этом сообщили в региональном отделении Соцфонда России.Для того, чтобы получить право на оплачиваемый больничный, необходимо зарегистрироваться в региональном Отделении СФР, выбрав общий размер страховой суммы от 35 000 или 50 000 рублей в год. Тариф взносов установлен на уровне 3,84% от выбранной страховой суммы. Платить можно как ежемесячно, так и единовременным платежом за весь год."Таким образом, ежемесячный платеж составит 1 344 рубля при выборе суммы 35 000 рублей или 1 920 рублей при выборе суммы 50 000 рублей. При единовременной уплате за год сумма взноса составит 16 128 рублей или 23 040 рублей соответственно", – пояснили в пресс-службе.Выплаты можно получить уже через полгода после внесения взноса. Об этом сообщит Соцфонд. Уведомления о выплатах также будут поступать непосредственно после закрытия больничных листов. Сумма больничного будет зависеть от страхового стажа и страховой суммы взносов.Присоединиться к программе добровольного страхования на случай временной нетрудоспособности можно до 30 сентября 2027 года. Для этого нужно подать заявление через мобильное приложение "Мой налог" и на портале Госуслуг.Ранее в Соцфонде сообщали, что в Крыму работодатели могут получить до 200 тысяч рублей за оснащение рабочего места для людей с инвалидностью. Субсидия полагается за оснащение рабочих мест для инвалидов I и II групп, а также ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсии и детские пособия в июне – какие выплаты придут досрочноВ Крыму более 1300 льготников получили путевки в санатории в этом годуКак оформить дополнительные выходные для родителей детей с инвалидностью
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4.7
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60
крым, отделение социального фонда россии по республике крым, соцзащита, самозанятость, больничный
Как самозанятым крымчанам получить оплачиваемый больничный

Более 300 самозанятых крымчан перечисляют взносы на оплачиваемые больничные

18:10 21.06.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБольничный лист
Больничный лист - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Число самозанятых жителей Крыма, которые присоединились к программе добровольного страхования на случай временной нетрудоспособности, значительно выросло. С начала 2026 года 332 самозанятых крымчанина перечислили в Соцфонд республики взносы на оплачиваемый больничный. Об этом сообщили в региональном отделении Соцфонда России.

"Реализация эксперимента, позволяющего работающим на себя гражданам получать оплачиваемые больничные, началась с января этого года и за это время заявления на участие в Отделение СФР по Республике Крым подали 332 жителя региона", – рассказали в Соцфонде.

Для того, чтобы получить право на оплачиваемый больничный, необходимо зарегистрироваться в региональном Отделении СФР, выбрав общий размер страховой суммы от 35 000 или 50 000 рублей в год. Тариф взносов установлен на уровне 3,84% от выбранной страховой суммы. Платить можно как ежемесячно, так и единовременным платежом за весь год.
"Таким образом, ежемесячный платеж составит 1 344 рубля при выборе суммы 35 000 рублей или 1 920 рублей при выборе суммы 50 000 рублей. При единовременной уплате за год сумма взноса составит 16 128 рублей или 23 040 рублей соответственно", – пояснили в пресс-службе.
Выплаты можно получить уже через полгода после внесения взноса. Об этом сообщит Соцфонд. Уведомления о выплатах также будут поступать непосредственно после закрытия больничных листов. Сумма больничного будет зависеть от страхового стажа и страховой суммы взносов.
Присоединиться к программе добровольного страхования на случай временной нетрудоспособности можно до 30 сентября 2027 года. Для этого нужно подать заявление через мобильное приложение "Мой налог" и на портале Госуслуг.
Ранее в Соцфонде сообщали, что в Крыму работодатели могут получить до 200 тысяч рублей за оснащение рабочего места для людей с инвалидностью. Субсидия полагается за оснащение рабочих мест для инвалидов I и II групп, а также ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности.
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КрымОтделение Социального фонда России по Республике КрымСоцзащитаСамозанятостьБольничный
 
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