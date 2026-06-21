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Еще 168 украинских беспилотников атаковали Крым и 11 регионов России
Еще 168 украинских беспилотников атаковали Крым и 11 регионов России - РИА Новости Крым, 21.06.2026
Еще 168 украинских беспилотников атаковали Крым и 11 регионов России
Средства российской ПВО в течение дня в воскресенье перехватили и уничтожили 168 беспилотников ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над... РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T20:20
2026-06-21T20:20
2026-06-21T20:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в течение дня в воскресенье перехватили и уничтожили 168 беспилотников ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Еще 168 украинских беспилотников атаковали Крым и 11 регионов России
168 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 11 регионов России в течение дня в воскресенье
20:20 21.06.2026 (обновлено: 20:27 21.06.2026)