https://crimea.ria.ru/20260621/esche-168-ukrainskikh-bespilotnikov-atakovali-krym-i-11-regionov-rossii-1157047917.html

Еще 168 украинских беспилотников атаковали Крым и 11 регионов России

Еще 168 украинских беспилотников атаковали Крым и 11 регионов России - РИА Новости Крым, 21.06.2026

Еще 168 украинских беспилотников атаковали Крым и 11 регионов России

Средства российской ПВО в течение дня в воскресенье перехватили и уничтожили 168 беспилотников ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над... РИА Новости Крым, 21.06.2026

2026-06-21T20:20

2026-06-21T20:20

2026-06-21T20:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в течение дня в воскресенье перехватили и уничтожили 168 беспилотников ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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