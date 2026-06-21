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Экзамен для водителей по навыкам первой помощи при ДТП будет обязательным - РИА Новости Крым, 21.06.2026
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Экзамен для водителей по навыкам первой помощи при ДТП будет обязательным
Экзамен для водителей по навыкам первой помощи при ДТП будет обязательным - РИА Новости Крым, 21.06.2026
Экзамен для водителей по навыкам первой помощи при ДТП будет обязательным
В России наличие знаний у водителя по оказанию первой медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях будут проверять на экзамене под видеофиксацией... РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T16:55
2026-06-21T16:55
дтп
водительские права
мнения
дорожное движение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В России наличие знаний у водителя по оказанию первой медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях будут проверять на экзамене под видеофиксацией. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный специалист по первой помощи Министерства здравоохранения Республики Крым Леся Фролова.Специалист подчеркнула, что ужесточение требований к обучающимся в автошколах именно по этим параметрам чрезвычайно важно, так как чаще всего водители не оказывают никакой помощи при ДТП, руководствуясь утверждением "не знаешь – не лезь".Помимо введения обязательного экзамена по навыкам первой помощи, гостья студии отметила необходимость комплектации каждой водительской аптечки качественными материалами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Экзамен по навыкам первой помощи при ДТП в автошколы нужно было внедрить давноНовичок на дороге – каких водителей выпускают автошколы в КрымуВодителей категории "В" предлагают учить "умению читать дорогу"
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РИА Новости Крым
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
дтп, водительские права, мнения, дорожное движение
Экзамен для водителей по навыкам первой помощи при ДТП будет обязательным

Проверка знаний водителей по оказанию первой помощи при ДТП станет обязательным экзаменом

16:55 21.06.2026
 
© РИА Новости КрымЗнак ДТП
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В России наличие знаний у водителя по оказанию первой медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях будут проверять на экзамене под видеофиксацией. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный специалист по первой помощи Министерства здравоохранения Республики Крым Леся Фролова.

"Хотелось бы, чтобы это было введено уже давно, потому что, к сожалению, в автошколах часто обучение первой помощи происходит формально. И крайне редко это происходит с демонстрацией практических навыков", – обратила внимание спикер.

Специалист подчеркнула, что ужесточение требований к обучающимся в автошколах именно по этим параметрам чрезвычайно важно, так как чаще всего водители не оказывают никакой помощи при ДТП, руководствуясь утверждением "не знаешь – не лезь".
"Время ожидания приезда скорой медицинской помощи может быть критически важным при тяжелых повреждениях, если пострадавший находится без сознания, если у него имеется кровотечение, нарушение проходимости верхних дыхательных путей или остановка кровообращения – это самые серьезные ситуации, которые могут возникнуть. И до приезда медиков такой пострадавший может не дожить или последствия этих травм будут крайне тяжелыми, инвалидизирующим. Это можно было бы облегчить, предотвратить, если бы люди, которые были очевидцами или участниками ДТП, оказали первую помощь", – пояснила эксперт.
Помимо введения обязательного экзамена по навыкам первой помощи, гостья студии отметила необходимость комплектации каждой водительской аптечки качественными материалами.
"Нужно посмотреть, что находится у вас в аптечке, и перебрать эту аптечку самостоятельно, не меняя ее содержимое, но по наименованиям улучшить качество. Первое, что бы я поменяла, это жгут. Это чрезвычайно важно в свете обстановки, в которой мы сейчас живем. Допустим, при беспилотной опасности или атаке. Автомобили тоже, к сожалению, иногда попадают в такие ситуации, а кровотечение – основные жизнеугрожающие состояния, при которых нужно оказать помощь. И если под рукой нет хорошего жгута, люди будут абсолютно беспомощны и погибнут там, где можно было бы выжить", – подытожила спикер.
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