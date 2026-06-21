https://crimea.ria.ru/20260621/ekzamen-dlya-voditeley-po-navykam-pervoy-pomoschi-pri-dtp-budet-obyazatelnym-1156868003.html

Экзамен для водителей по навыкам первой помощи при ДТП будет обязательным

Экзамен для водителей по навыкам первой помощи при ДТП будет обязательным - РИА Новости Крым, 21.06.2026

Экзамен для водителей по навыкам первой помощи при ДТП будет обязательным

В России наличие знаний у водителя по оказанию первой медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях будут проверять на экзамене под видеофиксацией... РИА Новости Крым, 21.06.2026

2026-06-21T16:55

2026-06-21T16:55

2026-06-21T16:55

дтп

водительские права

мнения

дорожное движение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В России наличие знаний у водителя по оказанию первой медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях будут проверять на экзамене под видеофиксацией. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный специалист по первой помощи Министерства здравоохранения Республики Крым Леся Фролова.Специалист подчеркнула, что ужесточение требований к обучающимся в автошколах именно по этим параметрам чрезвычайно важно, так как чаще всего водители не оказывают никакой помощи при ДТП, руководствуясь утверждением "не знаешь – не лезь".Помимо введения обязательного экзамена по навыкам первой помощи, гостья студии отметила необходимость комплектации каждой водительской аптечки качественными материалами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Экзамен по навыкам первой помощи при ДТП в автошколы нужно было внедрить давноНовичок на дороге – каких водителей выпускают автошколы в КрымуВодителей категории "В" предлагают учить "умению читать дорогу"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, водительские права, мнения, дорожное движение