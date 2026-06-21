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Два участка трассы в Крыму перекроют для транспорта

Два участка трассы в Крыму перекроют для транспорта - РИА Новости Крым, 21.06.2026

Два участка трассы в Крыму перекроют для транспорта

На двух участках трассы 35А-002 Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта вводятся ограничения для движения автомобилей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.06.2026

2026-06-21T18:22

2026-06-21T18:22

2026-06-21T18:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. На двух участках трассы 35А-002 Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта вводятся ограничения для движения автомобилей. Об этом сообщили в министерстве транспорта Крыма.Речь идет о перекрестке, расположенном на 171-м км, между населенными пунктами Верхняя Кутузовка и Нижняя Кутузовка. Он будет закрыт для движения транспорта на въезд и выезд из села Изобильное 22 июня с 06:00 до 22:00 и 28 июня с 06:00 до 22:00.На период действия ограничений проезд в село Изобильное будет осуществляться только через Партизанскую улицу, расположенную в Алуште.Кроме того, будет перекрыто движение через перекресток, расположенный на 179 км+350 м, возле памятника Крымским партизанам, с 30 июня с 22:00 до 1 июля до 07:00. На этот период проезд на улицу Комсомольскую будет осуществляться через примыкание, расположенное на 180 км+80 м, а на улицу Сергеева-Ценского – через перекресток на 178-м км.Ранее сообщалось, что одну из важных автомобильных артерий Севастополя – улицу Адмирала Октябрьского в Севастополе откроют для движения в середине июля, в соответствии с графиком работ. Сейчас строительная готовность объекта составляет около 90%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ заминировали участок трассы Новороссия в Херсонской областиНа севере Крыма завершают ремонт важной дорогиОткрыто движение по мосту на въезде в Ялту

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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