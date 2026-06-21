Рейтинг@Mail.ru
Два участка трассы в Крыму перекроют для транспорта - РИА Новости Крым, 21.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260621/dva-uchastka-trassy-v-krymu-perekroyut-dlya-transporta-1156795594.html
Два участка трассы в Крыму перекроют для транспорта
Два участка трассы в Крыму перекроют для транспорта - РИА Новости Крым, 21.06.2026
Два участка трассы в Крыму перекроют для транспорта
На двух участках трассы 35А-002 Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта вводятся ограничения для движения автомобилей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T18:22
2026-06-21T18:29
ситуация на дорогах крыма
служба автомобильных дорог республики крым
крым
дороги крыма
алушта
симферополь
новости крыма
ремонт и строительство дорог
ремонт дорог
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1e/1152096585_0:2:3635:2047_1920x0_80_0_0_19e578792d34198af83130cc18cfa420.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. На двух участках трассы 35А-002 Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта вводятся ограничения для движения автомобилей. Об этом сообщили в министерстве транспорта Крыма.Речь идет о перекрестке, расположенном на 171-м км, между населенными пунктами Верхняя Кутузовка и Нижняя Кутузовка. Он будет закрыт для движения транспорта на въезд и выезд из села Изобильное 22 июня с 06:00 до 22:00 и 28 июня с 06:00 до 22:00.На период действия ограничений проезд в село Изобильное будет осуществляться только через Партизанскую улицу, расположенную в Алуште.Кроме того, будет перекрыто движение через перекресток, расположенный на 179 км+350 м, возле памятника Крымским партизанам, с 30 июня с 22:00 до 1 июля до 07:00. На этот период проезд на улицу Комсомольскую будет осуществляться через примыкание, расположенное на 180 км+80 м, а на улицу Сергеева-Ценского – через перекресток на 178-м км.Ранее сообщалось, что одну из важных автомобильных артерий Севастополя – улицу Адмирала Октябрьского в Севастополе откроют для движения в середине июля, в соответствии с графиком работ. Сейчас строительная готовность объекта составляет около 90%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ заминировали участок трассы Новороссия в Херсонской областиНа севере Крыма завершают ремонт важной дорогиОткрыто движение по мосту на въезде в Ялту
крым
алушта
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1e/1152096585_452:0:3183:2048_1920x0_80_0_0_8a9edf74d20ce11ff3f7c1c4a637eda1.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
служба автомобильных дорог республики крым, крым, дороги крыма, алушта, симферополь, новости крыма, ремонт и строительство дорог, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму
Два участка трассы в Крыму перекроют для транспорта

Два участка Ялтинской трассы в Крыму перекроют для транспорта

18:22 21.06.2026 (обновлено: 18:29 21.06.2026)
 
© РИА Новости КрымДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. На двух участках трассы 35А-002 Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта вводятся ограничения для движения автомобилей. Об этом сообщили в министерстве транспорта Крыма.
"Ограничения вводятся на период производства работ по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия транспортной развязки", - говорится в сообщении.
Речь идет о перекрестке, расположенном на 171-м км, между населенными пунктами Верхняя Кутузовка и Нижняя Кутузовка. Он будет закрыт для движения транспорта на въезд и выезд из села Изобильное 22 июня с 06:00 до 22:00 и 28 июня с 06:00 до 22:00.
© Служба автомобильных дорог КрымаДва участка трассы в Крыму перекроют для транспорта
Два участка трассы в Крыму перекроют для транспорта
© Служба автомобильных дорог Крыма
Два участка трассы в Крыму перекроют для транспорта
На период действия ограничений проезд в село Изобильное будет осуществляться только через Партизанскую улицу, расположенную в Алуште.
Кроме того, будет перекрыто движение через перекресток, расположенный на 179 км+350 м, возле памятника Крымским партизанам, с 30 июня с 22:00 до 1 июля до 07:00. На этот период проезд на улицу Комсомольскую будет осуществляться через примыкание, расположенное на 180 км+80 м, а на улицу Сергеева-Ценского – через перекресток на 178-м км.
© Служба автомобильных дорог КрымаДва участка трассы в Крыму перекроют для транспорта
Два участка трассы в Крыму перекроют для транспорта
© Служба автомобильных дорог Крыма
Два участка трассы в Крыму перекроют для транспорта
Ранее сообщалось, что одну из важных автомобильных артерий Севастополя – улицу Адмирала Октябрьского в Севастополе откроют для движения в середине июля, в соответствии с графиком работ. Сейчас строительная готовность объекта составляет около 90%.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ заминировали участок трассы Новороссия в Херсонской области
На севере Крыма завершают ремонт важной дороги
Открыто движение по мосту на въезде в Ялту
 
Ситуация на дорогах КрымаСлужба автомобильных дорог Республики КрымКрымДороги КрымаАлуштаСимферопольНовости КрымаРемонт и строительство дорогРемонт дорогРемонт и строительство дорог в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:52Закон о сталкинге в России: что обязательно должно быть прописано – мнение
18:28Крым в сердце спецоперации: Россия найдет противоядие на удары Украины – эксперт
18:22Два участка трассы в Крыму перекроют для транспорта
18:10Как самозанятым крымчанам получить оплачиваемый больничный
17:55Реально и виртуально: фиджитал-спорт может войти в школьную программу
17:28Что выявил общественный мониторинг безопасности детских площадок в Крыму
17:08В Крыму в два поселка подведут воду и канализацию на ряд объектов
16:55Экзамен для водителей по навыкам первой помощи при ДТП будет обязательным
16:40В Севастополе воздушная тревога объявлена в пятый раз за сутки
16:28Центр Севастополя подключают к газу после ремонта
16:07У подростка в Феодосии изъяли мотоцикл за ночную езду
15:55В Севастополе полностью восстановили электроснабжение
15:29Напавший с ножом на людей в Краснодаре признал вину
15:07Поезда крымского направления: актуальная информация о задержках движения
14:55В Крыму вводят графики ограничения потребления электроэнергии
14:34После падения обломков от сбитого беспилотника ВСУ горит яхт-клуб в Севастополе
14:28Виктор Цой. Рождение звезды – фотолента
14:14В Бахчисарайском районе Крыма потушили лесной пожар
13:55Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
13:39Новости СВО: армия России бьет ВСУ по всем фронтам
Лента новостейМолния