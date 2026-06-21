https://crimea.ria.ru/20260621/chto-vyyavil-obschestvennyy-monitoring-bezopasnosti-detskikh-ploschadok-v-krymu-1156971081.html

Что выявил общественный мониторинг безопасности детских площадок в Крыму

Что выявил общественный мониторинг безопасности детских площадок в Крыму - РИА Новости Крым, 21.06.2026

Что выявил общественный мониторинг безопасности детских площадок в Крыму

Общественный мониторинг безопасности детских площадок, стартовавший весной этого года по инициативе Общественной палаты Крыма, завершен. В опросе приняли... РИА Новости Крым, 21.06.2026

2026-06-21T17:28

2026-06-21T17:28

2026-06-21T17:28

дети

безопасность

крым

общественная палата крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Общественный мониторинг безопасности детских площадок, стартовавший весной этого года по инициативе Общественной палаты Крыма, завершен. В опросе приняли участие 5589 граждан. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали член экспертного совета Общественной палаты Республики Крым Надежда Анельчук и инициатор мониторинга, участник рабочей группы, член Общественной палаты Крыма Инна Шишова.Спикер обратила внимание, что в средствах массовой информации и в социальных сетях в последнее время много информации о случаях травматизма на детских площадках. Дополнительной причиной проведения данного мониторинга стала ситуация с отсутствием государственного надзора в этой сфере, пояснила спикер."До 2021 года уполномоченным органом власти, который отвечал за эту сферу, был Росстандарт. С 2021 года полномочий на проведение контрольно-надзорных мероприятий у него нет. Можно сказать, что из государственного надзора эта сфера выпала. Но когда у Росстандарта эти полномочия были, в период с 2018 по 2021 год, было проведено более 450 контрольно-надзорных мероприятий и в 52% случаев были выявлены серьезные нарушения требований к безопасности на детских площадках", – рассказала гостья студии.Опрос в рамках мониторинга проводился на протяжении двух месяцев, поделилась Надежа Анельчук. В акт общественного мониторинга, дополнила она, были включены следующие моменты – соблюдаются ли требования к чистоте площадки, имеется ли на площадке неработающее оборудование, имеется ли ограждение на площадке, целостно ли оно, нет ли возможности застревания в нем ребенка, есть ли какие-то элементы вандализма, различные граффити и так далее."5589 граждан приняли участие в опросе. Мы максимально постарались проинформировать людей о его проведении – была размещена информация, был QR-код, ссылка на прохождение опроса, он был полностью анонимный, не нужно было никаких авторизаций, чтобы как можно проще можно было участвовать", – обозначила гостья эфира.Член экспертного совета ОПК отметила, что особенно активно участвовали в процессе такие муниципальные образования как город Керчь, Симферопольский район, город Евпатория, Советский район, Нижнегорский, Белогорский район, город Алушта.В свою очередь Инна Шишова подчеркнула, что была проведен колоссальный сбор данных для дальнейшего анализа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму усилят контроль за безопасностью детских площадокВ Севастополе выявили опасные игровые площадкиСамые частые травмы у детей летом в Крыму – мнение врача

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, безопасность, крым, общественная палата крыма